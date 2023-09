Tim Scott est le premier républicain noir à la primaire présidentielle du GOP. Voici comment il parle de race

OSKALOOSA, Iowa (AP) — Tim Scott évoque rarement spécifiquement la race dans l’Iowa. Le candidat républicain à la présidentielle n’est pas non plus obligé de le faire.

Il est souvent le seul Noir à participer à ses événements de campagne dans l’État. Le sénateur de Caroline du Sud se présente comme le produit de mentors de jeunesse qui lui ont appris à ne pas être amer.

Lorsqu’il est question de race, il dit souvent que les États-Unis ne sont pas fondamentalement racistes.

« Nous n’avons pas de pauvreté noire ni de pauvreté blanche. Nous avons la pauvreté », a-t-il déclaré jeudi à un public entièrement blanc à Oskaloosa après avoir été interrogé sur la race. Il avait parlé plus tôt de sa pauvre éducation dans le Sud et de son défunt grand-père, né en Caroline du Sud à l’époque de Jim Crow.

« Le génie de cette nation est que nous continuons à avancer, même si de nombreuses forces veulent nous faire croire que le problème est que quelqu’un ne vous ressemble pas », a déclaré Scott.

Scott, le seul candidat noir du GOP à la présidentielle faisant campagne de manière agressive dans cet État à vote anticipé, parie que son message optimiste de responsabilité personnelle, enveloppé dans la foi chrétienne qu’il cite confortablement, convient bien aux républicains de l’Iowa qui pourraient se séparer de l’ancien président Donald. Atout. Jusqu’à présent, Scott et d’autres candidats à la Maison Blanche restent loin derrière Trump, et le sénateur n’a pas réussi à se démarquer lors du premier débat présidentiel du GOP.

Scott a été critiqué par des universitaires qui affirment que son rejet du racisme systémique, en particulier à la lumière des récents meurtres racistes en Floride, minimise les obstacles sociaux et politiques plus importants auxquels sont confrontés les Afro-Américains.

Mais des dizaines de républicains de l’Iowa interrogés au cours des derniers mois affirment que sa position, courante dans le domaine du GOP 2024, résonne davantage venant de Scott que d’autres.

« Cela signifie certainement plus de sa part », a déclaré Mary Rozenboom, une employée d’hôpital retraitée de 77 ans d’Oskaloosa qui est blanche. «Il dit: ‘C’est moi. Je suis noir. Mais j’ai réussi parce que j’ai travaillé dur et ces opportunités restent en Amérique.

Des sondages récents suggèrent que le soutien de Scott dans l’État oscille autour de 1 sur 10 parmi les participants probables aux premiers caucus de l’Iowa, encore dans quatre mois.

C’est nettement derrière Trump et légèrement derrière le gouverneur de Floride Ron DeSantis. Cela suggère néanmoins que la position de Scott dans l’Iowa est légèrement plus forte qu’elle ne l’est à l’échelle nationale, où son soutien dans les sondages les plus récents oscille autour de 10 %.

Scott pourrait avoir des avantages uniques parmi les électeurs républicains sur les questions raciales, selon les experts politiques, même si son argument peut être en décalage avec celui d’électeurs plus diversifiés ou lors d’élections générales.

Parmi les électeurs des candidats républicains aux élections de mi-mandat de 2022, seulement 18 % ont déclaré que le racisme était un problème très grave dans la société américaine, contre 61 % des électeurs des candidats démocrates, selon les données AP VoteCast.

« C’est un homme noir qui rejette l’idée d’un racisme systémique, très populaire dans les cercles républicains », a déclaré Christine Matthews, une sondeuse politique nationale qui a travaillé pour des candidats républicains. « Cela résonne absolument plus. »

Mais Yohuru Williams, directeur fondateur de la Racial Justice Initiative à l’Université de St. Thomas à St. Paul, Minnesota, a déclaré que Scott essayait délibérément de faire appel aux électeurs qui veulent croire que le racisme n’est pas un problème sérieux.

« Il passe sous silence et dit qu’il a réalisé toutes ces choses parce qu’il a profité de chaque opportunité et a travaillé dur », a déclaré Williams. «Cela crée ce genre de récit puissant, mais imparfait, selon lequel ce sont les politiques de griefs de gauche qui sont seules responsables des inégalités économiques, de la brutalité policière continue et des inégalités en matière de logement.»

« Mais cela lui rapporte des points auprès de cette base républicaine qui dit : ‘Enfin, quelqu’un qui me ressemble et qui est noir, ce qui prouve que je ne suis pas raciste' », a-t-il déclaré.

Scott soutient que le racisme est l’une des nombreuses formes de haine qui existent aux États-Unis et que la société américaine s’est améliorée au fil du temps.

On lui a demandé cet été de commenter l’accusation de Joy Behar, animatrice de l’émission-débat ABC « The View », selon laquelle il n’avait pas compris le racisme systémique.

« J’ai dit que l’Amérique n’était pas un pays raciste », a-t-il déclaré. « Parce que ce n’est pas le cas. »

Il a réalisé son ascension politique en Caroline du Sud, autrefois berceau de la Confédération. Comme dans l’Iowa, le vote républicain pour les primaires y est largement blanc.

Lorsqu’il a remporté un siège à la Chambre des représentants des États-Unis en 2010, Scott est devenu le premier républicain noir élu au Congrès de Caroline du Sud depuis les années 1890, à une époque où les démocrates blancs ont évincé de nombreux fonctionnaires républicains après la reconstruction et ont privé les Noirs de leurs droits grâce à la violence parrainée par l’État. y compris le lynchage.

Scott a remporté la primaire de la Chambre en battant Paul Thurmond, le fils du sénateur de longue date de Caroline du Sud Strom Thurmond, un ségrégationniste qui s’est battu contre la législation sur les droits civiques. Scott a ensuite été nommé au Sénat américain et a été réélu pour deux mandats de six ans.

«Je pense qu’il est important que, dans l’histoire de l’éternité, j’aie eu la chance de naître là où la guerre civile a commencé, d’être élu au siège qu’occupait Strom Thurmond, d’être en mesure de avoir cette conversation sérieuse qui confronte les conséquences raciales dans ce pays », a-t-il déclaré à l’Associated Press en 2020.

Bonnie Boyle, à la sortie d’un événement en juin, a comparé Scott au regretté ancien secrétaire d’État Colin Powell et au juge de la Cour suprême Clarence Thomas, des figures noires populaires parmi les républicains.

« Je ne pense pas avoir de préjugés, mais je connais beaucoup de gens qui le sont, et je ne pense pas que la couleur de votre peau devrait avoir de l’importance », a déclaré Boyle, qui est blanc. « Tim Scott dit que vous pouvez dépasser la perception que vous êtes coincé et que vous pouvez y arriver, et j’aime beaucoup ça. »

La plupart des candidats républicains à la présidentielle nient que les États-Unis soient confrontés à un racisme systémique. Et l’étude de la race dans la société américaine a animé le cœur du public républicain. Plusieurs États contrôlés par les Républicains ont invoqué la théorie critique de la race dans leur législation restreignant la manière dont la race peut être enseignée dans les écoles publiques. Les législateurs républicains de certains États ont également tenté d’interdire ou de supprimer le financement des programmes de diversité et d’équité destinés à lutter contre les disparités de représentation raciale.

Scott était un porte-parole clé du parti et impliqué dans la législation du Congrès visant à réduire la violence policière après le meurtre de George Floyd, un homme noir, par la police de Minneapolis en mai 2020.

Le sénateur mentionne rarement ce travail législatif dans l’Iowa. La législation aurait, entre autres mesures, créé une commission chargée d’étudier la race et l’application de la loi. Républicains et Démocrates n’ont pas réussi à parvenir à un compromis et les efforts législatifs ont échoué.

Déjà au cours de cette campagne, Scott a dû répondre à des attentes uniques lorsque la Floride a publié de nouvelles directives éducatives sur l’esclavage. DeSantis a défendu à plusieurs reprises les lignes directrices, qui obligent les enseignants à expliquer aux étudiants que les compétences acquises par les esclaves « pourraient être appliquées pour leur bénéfice personnel ».

« L’esclavage consistait en réalité à séparer les familles, à mutiler des humains et même à violer leurs femmes. C’était tout simplement dévastateur », a déclaré Scott aux journalistes dans l’Iowa. « J’espère donc que chaque personne dans notre pays – et certainement celle qui se présente à la présidence – apprécierait cela. »

Le succès de Scott n’est pas venu en ignorant l’héritage américain d’esclavage et de ségrégation, a déclaré Stephen Gilchrist, un homme noir républicain et président-directeur général de la Chambre de commerce afro-américaine de Caroline du Sud.

« Il essaie d’être à la hauteur du credo du Dr Martin Luther King, selon lequel nous ne devrions pas être jugés sur la couleur de notre peau mais sur le contenu de notre caractère », a déclaré Gilchrist, qui n’a soutenu aucun candidat pour 2024. « Il a inspiré beaucoup d’entre nous, républicains afro-américains. »

Mais Frederick Gooding Jr., professeur d’études afro-américaines à la Texas Christian University, a déclaré que de nombreux Noirs américains ont travaillé aussi dur que Scott, mais ont lutté contre des barrières invisibles.

« Il a travaillé dur », a-t-il déclaré. « Mais ce n’est pas si simpliste. »

La directrice de la recherche sur l’opinion publique d’AP, Emily Swanson à Washington, et les rédacteurs d’Associated Press Meg Kinnard à Columbia, en Caroline du Sud, et Corey Williams à Detroit ont contribué à ce rapport.

Thomas Beaumont, Associated Press