Tim Scott envisage de soutenir Donald Trump

Pendant la course, M. Trump a évité de critiquer M. Scott, signe qu’il avait des sentiments plus chaleureux pour le sénateur, avec qui il a travaillé lorsqu’il était président. En 2020, M. Trump avait confié à M. Scott l’un des rôles de conférencier les plus convoités en politique, faisant de lui un orateur principal à la Convention nationale républicaine.

M. Trump a recherché le soutien de M. Scott depuis que le sénateur a quitté la course l’année dernière. Son soutien renforce non seulement M. Trump dans le New Hampshire, qui accueille ses primaires mardi, mais également en Caroline du Sud, l’État d’origine de l’une des principales rivales républicaines de M. Trump, Nikki Haley. L’équipe Trump espère exclure de la course Mme Haley et le gouverneur Ron DeSantis de Floride avec une victoire décisive lors de la primaire de Caroline du Sud le 24 février, évitant ainsi une lutte coûteuse pour les délégués qui autrement se prolongerait jusqu’en mars après le Super Tuesday.

La décision de soutenir M. Trump pourrait particulièrement piquer Mme Haley. En tant que gouverneur de Caroline du Sud, elle avait nommé M. Scott au Sénat, l’annonçant comme son choix il y a plus de dix ans, en 2012.

M. Scott a répondu aux appels des trois candidats restants dans la course : M. Trump, Mme Haley et M. DeSantis. Mme Haley l’avait appelé cette semaine et des amis communs en Caroline du Sud l’avaient également contacté pour faire pression en son nom pour obtenir son approbation. M. Trump et l’autre sénateur de Caroline du Sud, Lindsey Graham, un proche allié de M. Trump, ont exercé des pressions constantes sur lui. M. DeSantis a également appelé M. Scott l’année dernière après que M. Scott ait quitté la course, selon les deux personnes informées de la décision d’approbation de M. Scott.

Le lobbying était un signe de la façon dont le soutien de M. Scott serait convoité. Même si M. Scott a eu du mal à gagner du terrain lors des primaires, il reste extrêmement populaire auprès des électeurs républicains.