Tim Scott décide de geler les avoirs iraniens

Non seulement Scott est le seul membre du Congrès candidat à la présidence, mais il dispose également d’une position privilégiée pour s’en prendre à l’Iran et au Hamas en tant que membre éminent de la commission bancaire du Sénat. Le président du comité, le sénateur démocrate Sherrod Brown de l’Ohio, a déclaré mercredi que « alors que nous nous efforçons de tenir pour responsables quiconque soutient le terrorisme, l’administration doit geler les 6 milliards de dollars d’actifs iraniens ».

Brown et Scott ont travaillé en étroite collaboration au sein du Comité des banques sur une législation récupérant la rémunération des PDG des dirigeants mal agissants et réprimant la distribution de fentanyl. La question politiquement chargée de l’Iran et la réponse à l’attaque du Hamas contre Israël pourraient encore mettre à l’épreuve ce partenariat.

Les responsables américains enquêtent toujours pour savoir si l’Iran a directement approuvé les attaques du week-end du Hamas contre des civils israéliens. Scott a clairement indiqué mercredi qu’il pensait qu’il ne faisait aucun doute que l’Iran et le Hamas se coordonnaient dans une certaine mesure.

« Lorsque vous négociez et donnez 6 milliards de dollars, vous créez un marché d’otages, et la réponse à cela a été la collaboration de l’Iran et du Hamas, sans trop se poser de questions », a déclaré Scott. a déclaré sur CBS News.

Scott a fréquemment parlé des attaques cette semaine et se rend dans l’Iowa mercredi après-midi pour continuer sa campagne pour l’investiture du GOP. Il est derrière l’ancien président Donald Trump, le gouverneur de Floride Ron DeSantis et plusieurs autres dans la course et son influence directe sur la politique étrangère au Sénat pourrait contribuer à animer sa campagne.

Le panel bancaire a une large influence sur la législation relative aux sanctions, et Scott utilise sa position de principal républicain du comité pour demander une enquête sur les fonds dégelés et demander à la secrétaire au Trésor Janet Yellen de témoigner sur l’existence ou non de « lacunes en matière de sanctions » avec l’Iran.

En tant que président, Brown a déclaré mercredi que sa commission examinerait comment l’attaque du Hamas a été financée, « si la cryptomonnaie était impliquée et de quels outils économiques supplémentaires nous avons besoin pour empêcher les États qui soutiennent le terrorisme, y compris l’Iran, de soutenir le Hamas et d’autres groupes terroristes. .» Le sénateur Elizabeth Warren (D-Mass.), qui siège également au comité, a déclaré que « la cryptographie est l’arme financière pas si secrète qui finance des organisations terroristes comme le Hamas ».

Toute législation nécessiterait 60 voix au Sénat et une majorité au Comité des banques. Et d’une manière générale, il est clair où va la politique parmi les démocrates qui font face à des campagnes de réélection difficiles.

Les sénateurs des deux partis ont commencé à réclamer cette semaine de retirer à l’Iran l’accès aux 6 milliards de dollars prévus dans le cadre de l’échange de prisonniers de septembre. Cela pourrait signifier que le projet de loi de Scott – ou quelque chose du genre – pourrait gagner du terrain à la Chambre.

Le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell et le sénateur Tom Cotton (R-Ark.) ont déclaré qu’ils chercheraient à adopter rapidement un projet de loi bloquant les 6 milliards de dollars au Sénat, une décision qui nécessiterait le consentement unanime des 100 sénateurs. McConnell a déclaré que « le monde civilisé doit réimposer de graves conséquences au régime qui aide et encourage le mal meurtrier contre des Israéliens innocents. «

Sept sénateurs démocrates – Brown, Jacky Rosen du Nevada, Bob Casey de Pennsylvanie, Jon Tester du Montana, Tammy Baldwin du Wisconsin, Joe Manchin de Virginie occidentale et Catherine Cortez Masto du Nevada – ont approuvé le gel de ces avoirs cette semaine. Tous sont candidats à la réélection, à l’exception de Cortez Masto. Il est important de noter que Tester et Cortez Masto siègent au comité bancaire avec Brown et Scott.

L’administration Biden affirme que l’Iran n’a pas encore pu accéder à cet argent. Malgré cela, certains démocrates adoptent une ligne de plus en plus dure sur la question.

« Aucun des fonds des sanctions n’a été transféré à l’Iran. Ces fonds devraient rester gelés jusqu’à ce que nous puissions déterminer si l’Iran a joué un rôle dans l’attaque et quelle devrait être la réponse appropriée des États-Unis », a déclaré Casey mercredi après-midi.