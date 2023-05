Tim Scott de Caroline du Sud dépose des documents pour se présenter à la présidence

Le candidat républicain probable à la présidence et sénateur américain Tim Scott (R-SC) prend la parole lors d’une assemblée publique de campagne au New Hampshire Institute of Politics du Saint Anselm College de Manchester, New Hampshire, États-Unis, le 8 mai 2023.

Le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud a déposé des documents vendredi pour se présenter à la présidence en 2024, jetant officiellement son chapeau dans une formation primaire républicaine croissante que l’ancien président Donald Trump a jusqu’à présent dirigée.

Scott devrait annoncer sa campagne présidentielle lundi matin à North Charleston. Il l’a officialisé vendredi matin lorsqu’il déposé une déclaration de candidature auprès de la Commission électorale fédérale désignant un comité de campagne principal pour une candidature présidentielle.

Le législateur de 57 ans, qui est le seul républicain noir du Sénat, arrive en outsider à la primaire. Il a sondé à un seul chiffre dans les sondages sur le terrain potentiel même après avoir lancé un comité exploratoire le mois dernier.

La campagne de Scott n’a pas commenté le dossier, ce qui permet à la campagne du sénateur de commencer à placer des publicités télévisées et radiophoniques dans le cadre d’un achat massif de 6 millions de dollars pour l’Iowa et le New Hampshire. Les publicités devraient commencer à être diffusées mercredi prochain.

La politique de Scott, marquée par l’optimisme et les gestes visant à reconstituer une nation divisée, a été la plupart du temps absente de la conversation présidentielle républicaine.

Trump, le favori des sondages, est une source régulière de rhétorique qui divise qui décrit les États-Unis sous le président Joe Biden comme quelque chose comme une dystopie. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, l’un des principaux candidats qui devrait annoncer sa propre course à la présidence la semaine prochaine, a pris de l’importance au niveau national en s’engageant dans des combats politiques polarisants sur des questions sociales brûlantes.

Scott a critiqué Biden, mais il s’est également concentré sur un message d’unité qui, à certains égards, fait écho au message du président démocrate lors des élections de 2020. Il a annoncé sa campagne exploratoire présidentielle le jour marquant la commencer de la guerre civile, soulignant que l’âme de l’Amérique dans ce concours « a été mise à l’épreuve, et nous avons prévalu ».

« Je ne reculerai jamais dans la défense des valeurs conservatrices qui rendent l’Amérique exceptionnelle », a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée ce jour-là.

Le compatriote républicain de Caroline du Sud de Scott, l’ancien gouverneur Nikki Haley, est candidat à la présidence depuis février.

Les démocrates ont rapidement cherché à lier Scott à Trump.

« Avant même de refuser de nommer une différence de politique avec Trump, Scott était un ardent défenseur de l’agenda MAGA – soutenant les interdictions nationales d’avortement et défendant les plans pour mettre fin à l’assurance-maladie et à la sécurité sociale telles que nous les connaissons », a déclaré le président du Comité national démocrate, Jaime Harrison, qui une fois couru pour l’un des sièges du Sénat américain de Caroline du Sud, a déclaré vendredi dans un communiqué. « Il ne fait aucun doute que des intérêts particuliers célèbrent alors que Tim Scott jette son chapeau dans la course 2024 pour la base MAGA. »