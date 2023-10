Tim Scott critique DeSantis et Ramaswamy sur la politique étrangère au milieu de la violence en Israël

Les remarques de Scott font suite aux réprimandes cinglantes de l’ancien vice-président Mike Pence au cours du week-end contre les « voix d’apaisement » au sein du Parti républicain, contribuant à élargir le fossé dans la primaire présidentielle républicaine entre les ailes du parti les plus isolationnistes et les plus engagées.

« Le courage américain et les valeurs américaines ne sont pas en déclin », a déclaré Scott, tout en approuvant une réponse pangouvernementale au soutien d’Israël.

Actuellement, l’enjeu du travail quotidien de Scott au Capitole est le maintien du financement de l’assistance militaire à l’Ukraine, auquel un nombre considérable de républicains conservateurs à la Chambre se sont fermement opposés.

Scott a lancé plusieurs attaques contre les démocrates progressistes et Biden à propos de la violence au Moyen-Orient, affirmant que le président avait « du sang sur les mains » et que sa faiblesse « incitait à l’attaque ».

Mais les critiques directes de Scott à l’égard de ses rivaux républicains représentent un changement de tactique pour le sénateur, qui s’est généralement abstenu pendant des mois de critiquer directement ses adversaires. Il s’agit également d’un changement pour un sénateur qui a passé son mandat au Sénat au sein de comités axés principalement sur les affaires intérieures.

Dans une déclaration à POLITICO, la campagne de Ramaswamy a déclaré qu’il défendrait Taïwan et a critiqué la politique de statu quo « Une seule Chine », dans laquelle les États-Unis reconnaissent la République populaire de Chine comme le seul gouvernement légal de la Chine tout en conservant des liens non officiels avec Taïwan.

« Nous comprenons que Tim Scott tente d’acquérir un semblant de pertinence dans cette course, mais mentir face à ces atrocités barbares n’est pas un moyen efficace d’y parvenir », a déclaré la porte-parole Tricia McLaughlin. « Vivek a proposé une réponse claire et rationnelle qui soutient Israël tout en évitant un autre désastre provoqué par les États-Unis au Moyen-Orient. »

La campagne DeSantis n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Scott n’a en grande partie pas réussi à gagner du terrain dans une course dominée par l’ancien président Donald Trump.

Depuis que le Hamas a attaqué Israël ce week-end, Scott a critiqué à plusieurs reprises Biden pour sa faiblesse et a appelé à un soutien américain sans faille à Israël. Il s’est joint aux appels lancés au président pour qu’il recongele un programme de financement de 6 milliards de dollars que son administration avait donné son feu vert dans le cadre d’un accord impliquant la libération de prisonniers iraniens. Il rencontré Michael Herzogl’ambassadeur d’Israël aux États-Unis, peu avant son discours.

Trump – qui a mentionné à plusieurs reprises qu’il soutenait la suspension de l’aide à l’Ukraine dans de nombreuses circonstances – et son concurrent dans son pays d’origine, Nikki Haley, l’ancienne ambassadrice de l’ONU qui a fait un tic-tac dans les récents sondages, étaient particulièrement absents de ses coups.

Scott, contrairement à Trump, DeSantis, Ramaswamy et Haley, n’a pas encore été qualifié pour le troisième débat primaire, prévu début novembre, selon l’analyse de POLITICO. Trump a déjà déclaré qu’il sauterait l’événement, comme il l’a fait pour les deux premiers.