Tim Roth rejoint le film Peaky Blinders

EXCLUSIF: Tim Roth, nominé aux Oscars, est devenu le dernier nom de premier plan à rejoindre le casting de la série Netflix Peaky Blinders Un film qui continue de s’avérer être un véritable événement. L’acteur anglais prolifique rejoindra la star Cillian Murphy ainsi que Rebecca Ferguson et Barry Keoghan dans cette extension très attendue de la série récompensée aux BAFTA, réalisée par Tom Harper.

Les détails du rôle de Roth sont gardés secrets, tout comme ceux de Ferguson et Keoghan, dont Deadline a fait un reportage exclusif au cours des dernières semaines.

L’acteur oscarisé Murphy reprend son rôle emblématique de Tommy Shelby, chef de la famille de gangsters éponyme de Birmingham. Le tournage du long métrage débutera avant la fin de l’année.

La suite épique de la saga aux multiples récompenses a été écrite par le créateur de la série, Steven Knight. Il produira aux côtés de Caryn Mandabach, Murphy et Guy Heeley. Les producteurs exécutifs incluent Harper, David Kosse, Jamie Glazebrook, Andrew Warren et David Mason. Le film sera réalisé en association avec BBC Film.

Knight a récemment parlé du casting « époustouflant » lors de la convention RTS de Londres, soulignant que le film « se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et qu’il est vraiment bon ».

Roth a obtenu une nomination pour le prix du meilleur second rôle masculin pour le film de 1995 Rob Roy. Parmi ses nombreux longs métrages figurent également Quentin Tarantino Chiens de réservoir, Pulp Fiction et Les huit salopards; ainsi que Petite Odessa, Rosencrantz et Guildenstern sont morts et Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amantÀ la télévision, on l’a récemment vu dans Le dernier roi de la croix, De petites choses magnifiques et She-Hulk : avocate.

