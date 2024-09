Tim Robinson, Paul Rudd et Andrew DeYoung parlent de la comédie « Friendship »

Après avoir pris d’assaut Internet ces dernières années avec sa série de sketchs comiques récompensée aux Emmy Awards, Je pense que tu devrais partirTim Robinson a trouvé son premier rôle principal au cinéma dans Amitiéune comédie surréaliste entre amis avec Paul Rudd qui fait sa première mondiale ce soir dans la section Midnight Madness du Festival du film de Toronto.

Le film, qui est familier à tous les fans de Robinson, avec ses personnages socialement maladroits, ses dialogues décalés (« Ce n’est pas une intrusion, c’est une aventure ») et ses passages burlesques bizarres, suit Craig Waterman (Robinson), un banlieusard déconnecté de sa femme (Kate Mara), qui ne voit aucune raison de changer de vie ou de se faire de nouveaux amis… jusqu’à ce que le présentateur météo Austin (Rudd) s’installe dans le quartier. Mystérieux mais amical, macho mais vulnérable, Austin transforme tout pour Craig, jusqu’à ce que sa nature obsessionnelle et enfantine menace de ruiner leur amitié, et peut-être tout le reste de sa vie.

À un moment donné, un écrivain et interprète pour Samedi soir en directRobinson a depuis Amitié a refait équipe avec DeYoung — un vétéran de la télévision qui fait ses débuts en tant que réalisateur de longs métrages — sur le pilote de HBO La Société de la ChaiseRobinson n’a pas voulu aborder ce projet ni l’avenir de Je pense que tu devrais partirqui a diffusé sa troisième saison l’automne dernier. Mais dans une conversation Zoom avec AmitiéLe réalisateur et les acteurs principaux de Rudd discutent de l’inspiration derrière leur nouveau film de la cinquième saison, de l’état de la comédie théâtrale, de la récente collaboration de Rudd avec John Carney et du prochain Anaconda photo, et plus encore.

DEADLINE : Andrew, pourriez-vous nous parler de l’inspiration derrière le film ?

ANDREW DEYOUNG: La graine en est venue [during] 2018. J’ai demandé à quelqu’un que je pensais être un nouvel ami, quelqu’un avec qui je travaillais… Le travail s’est terminé et je me suis dit : je pense que ça pourrait être un nouveau copain. Je lui ai demandé de sortir, et on m’a repoussé, et je me suis surpris à perdre mon temps à ce sujet. Je me suis dit : « Oh, wow. » Je n’ai jamais vu l’amitié de deux hommes adultes s’effondrer dans un film d’une certaine manière, alors j’ai commencé à jouer avec cette idée, et c’est finalement devenu ça.

DEADLINE : Aviez-vous prévu que le film soit une sorte de parodie des tropes de la comédie de copains ?

DEJEUNES: Non, je ne pense pas vraiment comme ça. J’écris simplement à partir d’un endroit qui me semble intéressant. Je veux que ce soit divertissant, d’une manière que nous n’avons idéalement jamais vue auparavant, donc j’essaie d’écrire à partir de cet instinct. Il ne s’agit donc pas de pointer des choses, mais simplement d’essayer de trouver ce qui va faire rire mes parents, ou les parents de n’importe qui, et aussi moi, Paul, Tim. D’une manière intéressante, cela semble être quelque chose d’universel, mais d’une manière qui est en quelque sorte intemporelle. Cela semble un peu prétentieux, mais c’est de là que je viens.

DEADLINE : Tim et Paul, qu’est-ce qui vous a attiré lorsque vous avez lu le scénario ?

TIM ROBINSON:Quand Andy me l’a envoyé, c’était le moment le plus rapide que j’aie jamais lu. C’était vraiment drôle et triste, à bien des égards, et j’ai aimé à quel point le personnage est triste.

PAUL RUDD: Pareil. J’aime beaucoup les choses qui existent dans ce monde drôle et triste où tout le monde essaie de faire de son mieux, mais ils n’ont pas les outils pour le faire bien, quel que soit ce qu’ils essaient d’accomplir. Je pense que les personnages sont drôles, attachants. Je pensais juste que c’était drôle. Et sur le plan du ton, je me suis dit : « Qu’est-ce que c’est exactement ? » Je n’arrivais pas à mettre le doigt dessus quand je l’ai lu. J’aime certainement Tim et Andy, et c’était vraiment une grande partie de l’attrait, mais j’ai aimé que ce soit une histoire dont je ne savais pas vraiment où elle allait vraiment aller. Je ne savais pas comment elle allait se résoudre, et elle semblait drôle, triste et juste assez bizarre.

DEADLINE : Paul, il semble que vous ayez récemment signé des contrats plus petits et plus originaux après avoir travaillé pendant plusieurs années sur des projets phares. Que diriez-vous que les choix que vous avez faits révèlent sur l’endroit où vous vous trouvez, sur le plan créatif ?

ROND: Je ne sais pas. Je juge chaque chose de manière un peu individuelle. Mon truc, c’est que j’aime vraiment travailler avec des gens avec qui j’aime passer du temps, dont le travail m’inspire, et généralement dans les petits projets ou les projets indépendants, on le retrouve davantage. J’ai eu une petite expérience où j’ai joué dans ces grands films de studio, ce qui était un peu nouveau pour moi. Ce n’était jamais comme ça avant Marvel. Je suppose [right now] Je ne trouve pas ça très différent parce que j’ai toujours essayé de faire des choses plus petites et intéressantes, mais c’est ce qui fait leur charme. C’est amusant de travailler dessus parce qu’on peut s’y plonger un peu plus. On ne peint pas sur une toile aussi large.

DEADLINE : Tim, comme c’est votre premier grand film, avez-vous toujours eu comme objectif de jouer pour le grand écran ? Ou était-ce simplement le bon projet qui se présentait ? Vous voyez-vous vous lancer davantage dans le cinéma à l’avenir ?

ROBINSON: Je pense que c’était exactement ce qu’il me fallait. J’en étais un grand fan. Je ne me dis pas « je veux en faire plus » ou « je prévois d’en faire plus ». Si je lis quelque chose et que je veux le faire, je le fais, ou je ne le fais pas. C’est comme si je n’avais aucun projet, mais c’était quelque chose qui me parlait et que je trouvais drôle.

DATE LIMITE : Votre personnage ici ressemble beaucoup à ceux que vous incarnez Je pense que tu devrais partirQu’est-ce qui vous intéresse dans les personnages socialement maladroits dans des scénarios poussés à l’extrême ?

ROBINSON:Je pense que c’est tout simplement une question de sensibilité. Ce sont les types de gars que je trouve drôles, la façon dont ils se comportent, et donc cela se résume purement et simplement à la sensibilité. C’est juste ce qui est drôle pour moi.

DEADLINE : Quels types de conversations avez-vous eu tous les trois avant le tournage, en ce qui concerne la vision créative ?

DEJEUNES:Quand j’ai envoyé le script à Tim, je lui ai dit : « Je l’ai écrit pour toi et je veux le tourner comme ça. [Paul Thomas Anderson’s] Le Maître. » Parce que Le Maître C’est vraiment drôle et ça pourrait être plein de choses, et n’importe quel type de réaction est bon. Il y a tellement de réactions différentes à ce film, et pour moi, c’est la chose la plus gratifiante quand on regarde quelque chose, quand je me dis que je peux ressentir presque deux sentiments à la fois, et il y a des mouvements comiques durs, il y a des mouvements plus astucieux, peut-être plus prétentieux. Mais c’est quelque chose que j’ai toujours recherché. Maître C’était une référence, mais en termes de jeu d’acteur, tout devait être joué de manière réaliste, donc nous devions nous assurer de toujours toucher la réalité de l’émotion dans chaque scène. Et ces gars sont tellement brillants et sans effort. Vous n’avez pas vraiment besoin de faire grand-chose avec Paul et Tim – ils sont déjà tellement concentrés sur la livraison de quelque chose qui semble si réel et naturel.

ROND:J’ai l’impression que [Tim and I] Nous savions tous les deux de quoi il s’agissait. Je pense que nous l’avons tous vu de la même manière, donc il n’y a pas eu beaucoup de discussions approfondies sur « Comment jouer à ça ? »

ROBINSON:Quand on a commencé à tourner, même les éléments qui étaient dans le script, on s’est rendu compte le jour même que certains éléments ne correspondaient pas au ton, au groove qu’on avait trouvé. On a donc laissé tomber des trucs qui disaient : « Oh, c’est drôle sur le papier, c’est bien sur le papier », mais ensuite on se dit : « Oh, c’est différent de ce qu’on tourne. »

DEADLINE : Paul, tu dois un peu mettre à profit tes compétences musicales avec ton rôle…

ROND:Si c’est ça, de la flexibilité, je pense que je dois travailler un peu là-dessus.

DEADLINE : Est-ce que c’est amusant pour vous ? Ou est-ce que c’est juste le hasard qui vous demande ça dans des comédies ?

ROND: Je ne sais pas. Je pense que c’est juste que cette partie était dans le script. Il me semblait que ça correspondait à une liste de choses qui seraient généralement considérées comme cool, du point de vue du personnage de Tim. Le fait que le gars soit dans un groupe est cool, et le fait qu’il soit à la télé.

C’est amusant à faire. C’est aussi amusant de jouer des personnages qui peuvent paraître cool, ou qui essaient de l’être, mais qui ne le sont pas vraiment, et je pense que le personnage que je jouerais serait quelqu’un qui pourrait sembler assez sûr de lui et qui a tout compris, mais ce n’est pas du tout le cas. Il a ses propres insécurités et des choses qui le rendent triste.

DEADLINE : Y a-t-il eu beaucoup d’impro sur ce set ?

DEJEUNES:Non, à peine. Tim et Paul sont tellement bons dans ce domaine, donc naturellement, de petits ajouts surgissent, mais c’est la page, pour l’essentiel.

DEADLINE : Comment avez-vous convaincu Subway de participer à une séquence d’hallucination au venin de crapaud ?

DEJEUNES: Honnêtement, c’est une question de producteur. Je ne pensais pas qu’on les aurait un jour. Je pensais devoir inventer une fausse sandwicherie, et immédiatement, ils ont dit : « Oui. Et tu veux de l’argent ? » C’était comme : « Oh mon Dieu. » Ils étaient prêts à tout, et c’était fantastique.

DEADLINE : L’état de la comédie au cinéma est au cœur du débat public ces derniers temps, et Vince Vaughn, par exemple, déplore que les studios semblent moins disposés à prendre de grandes décisions de nos jours. Que pensez-vous du manque relatif de comédies destinées au grand écran, par rapport à il y a dix ou vingt ans ?

ROND:Je veux dire, les films comiques ne vont nulle part. Ils sont toujours là, et ce sont ceux que je veux voir. Ce serait bien de voir une renaissance où ils commenceraient à faire beaucoup plus, mais je ne sais pas. Je n’arrive pas à comprendre mes foutus thermostats, sans parler de l’industrie du cinéma.

Je ne comprends pas le raisonnement qui se cache derrière la plupart des choses. Est-ce parce que l’humour ne fonctionne pas aussi bien à l’échelle mondiale, et que c’est pour cela qu’ils ne veulent pas investir de l’argent dans ce genre de choses ? J’ai toujours pensé que les comédies réussissent bien quand les gens sont tristes et que le monde est en feu, donc il me semble que les comédies [should] ils font des merveilles ces jours-ci, mais cela ne semble pas être le cas.

Les gens voient les films d’une manière très différente qu’il y a dix ans, et les studios les produisent d’une manière différente. Il y a plus d’émissions de télévision. On dirait qu’ils y mettent plus d’efforts.

DEADLINE : Andrew et Tim, vous avez récemment retravaillé sur le pilote de la comédie La Société de la Chaise pour HBO. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?

DEJEUNES:J’adore ça. Je croise les doigts pour que nous puissions en faire plus.

DEADLINE : Paul, vous avez également des projets passionnants à venir, entre le nouveau film de John Carney Ballade puissante et un nouveau Anaconda film avec Jack Black. Qu’est-ce qui vous passionne le plus en ce moment ?

ROND:Saison de football. [Laughs] Je veux dire, je pense que pour chaque travail que j’ai fait, j’y suis toujours allé avec beaucoup d’enthousiasme et j’espère que ça marchera. L’affaire Carney, je viens de la terminer. Il est formidable, et c’était une expérience unique et amusante. La chose suivante dont tu viens de parler, c’est Anaconda film, je pense qu’il est encore en cours de définition, mais j’aime vraiment ces gars-là [Tom Gormican and Kevin Etten]le dernier film qu’ils ont fait, et Jack est génial. Donc on verra. Je suis excité si tout se passe bien, vu comment ça se passe.