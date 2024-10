TIM ‘RIPPER’ OWENS défend la décision de KK DOWNING de ne pas proposer de rencontres payantes lors des tournées KK’S PRIEST

Dans une nouvelle interview avec Nikki Blakk de la station de radio de la région de la baie de San Francisco 107.7 L’Os, LE PRÊTRE DE KK chanteur Tim « Éventreur » Owens a parlé de la décision du groupe de ne pas faire de rencontres lors de ses récentes tournées. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « [Some] les gens sont contre les rencontres payantes. [They believe] les fans ne devraient pas avoir à payer pour cela. Mais j’ai un regard différent. Je veux dire, je ne veux pas les faire non plus, parce que je veux me détendre. Mais c’est leur opportunité. Vous le leur offrez. Ils ne sont pas obligés [buy it]. Et celui que je veux faire est totalement différent de celui des autres. Maintenant, quelqu’un va voler cette idée ; Je vais le mettre là-bas. Mais j’ai dit à Ken [KK’S PRIEST guitarist and leader Kenneth ‘K.K.’ Downing]on fait 10 personnes — c’est tout — par nuit. En coulisses, juste après avoir fini de monter sur scène, nous avons de la pizza, de la bière, des sodas dans la salle. Ils entrent avec nous. Ils ont de la pizza. Ils reçoivent une affiche, un huit par dix [photo]une setlist signée et un plastifié. Mais s’asseoir et manger de la pizza, de la bière et prendre des photos, je veux dire, n’est-ce pas cool ? C’est génial. Et ce serait assez rapide. »

Owens a continué : « L’autre problème de nos jours [why] les gens doivent faire [paid meet-and-greets] est de financer la tournée. Je veux dire, c’est tellement cher de tourner de nos jours. Nous sommes ici avec un semi et un bus et une équipe complète et des écrans et ceci et une configuration de scène. Et c’est vraiment cher. Mais [K.K.‘s] je l’ai compris et il ne veut pas le faire, et je pense que c’est cool, parce qu’il a ce droit. C’est genre : « Ça y est ». Je ne veux pas que les fans paient pour ça. C’est sa pensée… [But the fans] veut payer pour cela. Ils veut fais-le. Je veux dire, c’est tout ce qu’on a : les gens sont tellement énervés qu’on ne le fait pas. Oh mon Dieu. Nous obtenons [that question] juste sans arrêt : « Faites-vous des rencontres ? »

Owens discuté précédemment LE PRÊTRE DE KKla décision de ne pas proposer de rencontres payantes en décembre dernier dans une interview avec Kévin McKay de Floride 99Rock WKSM station de radio. Il a déclaré à l’époque : « Nous ne faisons généralement pas de rencontres. Je sais que c’est la grande chose à faire de nos jours. Et j’aurais bien fait de faire des rencontres, mais je sais KKJe n’en suis pas un grand fan. Il aime entrer, faire le show et sortir. »

Quand McKay a noté que de nombreux artistes proposent aujourd’hui des rencontres pour gagner de l’argent supplémentaire sur la route, Owens a déclaré: « Eh bien, absolument. Et je suis tout à fait d’accord avec ça. [Laughs] Écoute, j’ai essayé de parler [K.K.] dedans. J’ai dit : ‘Écoutez, nous devrions les faire.’ Et nous en tirons beaucoup d’argent et nous pouvons voir les fans. Écoutez, c’est tout ce que j’ai reçu sur les réseaux sociaux, ce sont des gens qui demandent : « Est-ce qu’il va y avoir des rencontres ? » Et je pense que tout le monde le fait. Je veux dire, c’est une autre époque. Vous ne vendez plus de disques comme avant et tout est si cher et tout le monde prend une coupe géante de votre marchandise. C’est donc un moyen de gagner de l’argent supplémentaire. »

Après McKay a souligné qu’un LE PRÊTRE DE KK se rencontrer sans KK « cela irait à l’encontre du but recherché », Owens d’accord. « Ouais, nous n’allons pas faire ça comme ça », a-t-il déclaré. « Je pense que la plupart des gens semblent vouloir KK et moi-même pour les faire. Et si seulement je me présentais, certaines personnes iraient bien, mais KK est le [person everyone wants to meet] ».

McKay puis a plaisanté en disant que « on ne dirait même pas » qu’il pouvait se faufiler dans les coulisses et manger LE PRÊTRE DE KKla nourriture, à laquelle Owens a répondu : « J’imagine que tu peux revenir. Je veux dire, nous rencontrerons des gens et des trucs comme ça. Ken et moi-même habituellement, [when] le spectacle se termine, nous sortons généralement avec notre sac et allons à l’hôtel. Je le fais parce que ça chante ; Je fais tout ce que je peux pour bien chanter. Mais oui, nous avons toujours des gens, surtout des gens comme les animateurs de radio et ceux qui [have] consacrez du temps à nous aider, nous aimons toujours vous dire bonjour à tous. »

LE PRÊTRE DE KKqui comprend également le guitariste A.J. Mills (HOSTILE),bassiste Tony Newton (VAUDOU SIX) et batteur Sean Elg (Cavaliers de la mort, CAGE), et des légendes du métal germano-américain ACCEPTER ont uni leurs forces pour une tournée nord-américaine. La course massive a débuté le 31 août à Los Angeles, en Californie, en visitant de nombreuses grandes villes des États-Unis et du Canada, comme Toronto, Montréal, New York et Nashville, avant de se terminer à San Francisco, en Californie, le 7 octobre.

LE PRÊTRE DE KKla toute première tournée en tête d’affiche aux États-Unis, avec le soutien de LES ARMES À FEU et Sorcières brûlantesa débuté le 7 mars à Fort Lauderdale, en Floride, et s’est terminé le 24 mars au Keswick Theatre de Glenside, en Pennsylvanie.

LE PRÊTRE DE KKle deuxième album de, « Le pécheur chevauche à nouveau »sorti en septembre 2023 via le label autrichien Registres de napalm.

LE PRÊTRE DE KK a fait ses débuts en direct le 6 juillet 2023 à l’aciérie KK de Downing à Wolverhampton, au Royaume-Uni.

KK formé LE PRÊTRE DE KK après PRÊTRE JUDAS a refusé son offre de rejoindre le groupe pour leur tournée du 50e anniversaire. Cela faisait suite à quelques apparitions sur scène célèbres, d’abord avec l’ancien MANOWAR guitariste Ross le patron à l’été 2019, puis avec une programmation ponctuelle comprenant d’anciens MÉGADETH bassiste David Ellefson et ancien PRÊTRE batteur Les Binks plus tard cette année-là.

LE PRÊTRE DE KK a sorti son premier album, « Sermons du pécheur »en octobre 2021 via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1.

Downing a passé quatre mois à écrire et à enregistrer « Sermons du pécheur » et, en plus de nouvelles idées, il a même ressuscité quelques riffs archivés des années 1980.

Downing a retrouvé PRÊTRE JUDAS pour une représentation au Temple de la renommée du rock and roll cérémonie d’intronisation en novembre 2022 au Microsoft Theatre de Los Angeles.

PRÊTRE a reçu le prix d’excellence musicale lors de l’événement, qui a honoré Eminem, Dolly Parton, DURAN DURAN, Lionel Richie, Pat Benatar, EURYTHMIQUE et Carly Simon dans la catégorie Interprètes.

Downing gauche PRÊTRE en 2011 au milieu d’allégations de conflit de groupe, de mauvaise gestion et de baisse de la qualité des performances. Il a été remplacé par Richie Faulknerprès de trois décennies son cadet.

En 2019, Downing a dit qu’il avait contacté PRÊTRE JUDAS à propos de sa participation à la tournée du 50e anniversaire du groupe, mais que leur réponse a été qu’ils n’étaient pas intéressés à l’inclure dans les célébrations.

En 2018, Downing a révélé qu’il avait envoyé deux lettres de démission à ses camarades du groupe lorsqu’il avait décidé de quitter PRÊTRE JUDAS. Le premier a été décrit comme « une note de sortie gracieuse, impliquant une retraite en douceur de la musique », tandis que le second était « plus en colère, exposant toutes ses frustrations envers des partis spécifiques ».

Downing a déclaré plus tard qu’il pensait que la deuxième lettre était « une raison clé » pour laquelle il n’avait pas été invité à rejoindre PRÊTRE après Glenn TiptonLa décision de se retirer des tournées.

Owens rejoint PRÊTRE en 1996 et a enregistré deux albums studio avec le groupe — celui de 1997 « Jugulateur » et les années 2001 « Démolition » – avant PRÊTRE réuni avec Rob Halford en 2003.