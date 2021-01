Le cricket apporte souvent le meilleur et le pire de ses fans. Mardi a vu les deux. C’était une journée pour les Indiens à célébrer en tant qu’équipe de jeunes épuisés mais animés dirigés par un capitaine compétent Ajinkya Rahane a montré un caractère immense et une soif de victoire lors du dernier jour du dernier test contre l’Australie à la Gabba.

Sur le coup de 89 * invaincu de Rishabh Pant avec un 91 inestimable propulsé par l’ouvreur Shubman Gill, les Indiens en ont chassé 328 sur le sol australien, ont battu le record de longue date de l’hôte à la forteresse et ont conservé le très convoité trophée Border-Gavaskar avec un 2 mémorable. -1 victoire.

Alors que les médias sociaux éclataient de joie en voyant une jeune équipe scénariser une victoire mémorable au Gabba avec Pant frappant les points gagnants, plusieurs fans de cricket, y compris l’épouse de Ravichandran Ashwin blessée, Prithi Ashwin, se sont immédiatement souvenus de l’amère échange du capitaine australien Tim Paine avec le spinner et son mari lors du match précédent au SCG.

Un Paine frustré a commencé le bavardage en disant à Ashwin qu’il ne pouvait pas attendre que l’Inde vienne au Gabba. Mardi venu, les Indiens se sont moqués de Paine et «Come to Gabba», les mots prononcés par le batteur gardien de guichet, sont revenus hanter le skipper australien après la victoire de l’Inde à Brisbane. Les plaisanteries du contingent indien sur les médias sociaux étaient saines et même hilarantes à cela.

Lisez aussi: Bitter Sledge du skipper australien Tim Paine à Ashwin devient viral alors que le scénario de l’Inde gagne un test mémorable

Puis vint la partie laide. Les « fans » indiens de cricket abusifs se sont ensuite dirigés vers le compte Instagram de Tim Paine pour lui faire barrage avec les mots de malédiction les plus choisis pour lui rappeler à quel point il avait tort de jouer avec ce jeune côté indien.

Il y a cependant eu un petit problème.

Aveuglés par leur haine, les « fans » ont ciblé Tim Paine, oui, mais ce n’était ni le skipper australien ni il n’avait rien à voir avec le cricket.

Le Tim Paine qu’ils ont choisi d’attaquer vient du Royaume-Uni et son nom est Tim Payne avec ay dans son nom de famille.

Néanmoins, le public en colère s’est rassemblé sous l’une des photos de Tim Payne (et non de l’Australien) et a inondé la section des commentaires d’abus. Cela vaut la peine de rappeler que non seulement les Indiens se sont trompés sur la poignée Insta, mais la personne qui était directement en ligne d’attaque sur les réseaux sociaux ne ressemblait en rien au skipper australien qu’ils recherchaient.

Lisez aussi: Les fans pakistanais ont oublié la rivalité et ont applaudi pour la victoire de l’Inde contre l’Australie sur Twitter

« Comme IG m’a confondu avec lui et qu’il ne semble pas avoir de réseaux sociaux, je reçois toutes les réactions négatives pour ses singeries contre l’Inde. Plus de 600 demandes de messages et du spam constant sur mes commentaires sur mes photos », a écrit Tim Payne du Royaume-Uni.

Crédit: Twitter

Bien que barré par la réaction mal dirigée, Payne était plutôt froid à ce sujet et a partagé quelques extraits sur son histoire Instagram. Il a également affirmé avoir reçu plus de 600 messages directs sur l’application pendant le feu croisé.

Payne a également ajouté qu’il était devenu par inadvertance la personne la plus détestée d’Inde du jour au lendemain.

Il y avait de gentils gens de l’Inde qui se sont excusés auprès de Payne pour la gaffe et la haine qu’il a ensuite reçue sans faute de sa part.

Payne a finalement eu le dernier mot alors qu’il se photographiait en tenue de test australien. Hélas, Tim Payne est devenu Tim Paine.