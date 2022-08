Tim Page, photographe de la guerre du Vietnam, meurt en Australie à 78 ans

CANBERRA, Australie (AP) – Le légendaire photographe, écrivain et documentariste de la contre-culture de la guerre du Vietnam, Tim Page, est décédé mercredi à son domicile australien. Il avait 78 ans.

Le photographe autodidacte d’origine britannique est décédé d’un cancer du foie avec des amis à son chevet dans sa maison rurale de Fernmount, dans l’État de la Nouvelle-Galles du Sud, ont annoncé des amis sur les réseaux sociaux.

Ben Bohane, un ami australien et collègue photojournaliste, a décrit Page comme l’un des plus grands photographes de guerre du monde ainsi qu’un “véritable humaniste”.

“Il a toujours dit qu’il était plus important d’être un être humain décent qu’un grand photographe. Donc, son humanisme, à travers son photojournalisme, a vraiment brillé », a déclaré Bohane à Australian Broadcasting Corp. jeudi.

“L’une de ses répliques célèbres était:” La seule bonne photographie de guerre est une photographie anti-guerre “”, a ajouté Bohane.

Page a été blessé quatre fois en tant que reporter de guerre couvrant les conflits au Vietnam, au Laos et au Cambodge dans les années 1960 et 1970.

Il s’est démarqué par sa personnalité flamboyante et extravagante ainsi que par son talent et son engagement en tant que photographe. Il a inspiré le photojournaliste drogué interprété par Dennis Hopper dans le film “Apocalypse Now” réalisé par Francis Coppola et oscarisé sur la guerre du Vietnam en 1979.

Page a embrassé et documenté la culture de la drogue depuis les années 1960 en Indochine et aux États-Unis.

Il a travaillé comme photographe indépendant à partir de la fin des années 1960 pour des magazines musicaux tels que Rolling Stone et Crawdaddy, partageant des missions avec certains des écrivains les plus importants de l’époque tels que Hunter S. Thompson. Page a embrassé sa réputation de “photographe gonzo”.

Il a été arrêté avec Jim Morrison lorsque le leader des Doors a été traîné par la police d’une scène à New Haven, Connecticut, en 1967. Morrison a été arrêté pour incitation à une émeute, indécence et obscénité publique. Page a été arrêté pour avoir fait obstruction à la police. Tous deux ont passé la nuit dans des cellules de police avant que les charges ne soient abandonnées.

Outre les guerres d’Indochine, Page a également couvert les conflits en Afghanistan, aux Îles Salomon, en Israël, en Bosnie et au Timor oriental.

Page a écrit une douzaine de livres sur ses expériences de guerre et sa musique.

Il est né à Tunbridge Wells en Angleterre le 25 mai 1944. Il a été élevé par une famille d’accueil après la mort de son père marin de la marine marchande lors d’une attaque sous-marine dans l’Atlantique Nord.

Il quitte la Grande-Bretagne en 1962, voyageant à travers l’Europe, le Moyen-Orient puis l’Asie où il commence à photographier une guerre civile au Laos.

Il a créé des images emblématiques de la guerre du Vietnam tout en travaillant pour des agences de presse telles que AP, UPI, Time-Life et Paris Match.

Il a déménagé en Australie en 2002 pour être avec sa partenaire australienne de longue date Marianne Harris et est devenu professeur auxiliaire de photojournalisme à l’Université Griffith de Brisbane dans l’État du Queensland.

Il laisse dans le deuil Harris et Kit Clifford, son fils issu d’une précédente relation avec Clare Clifford.

Rod Mcguirk, l’Associated Press