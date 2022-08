Tim Page, photographe de la guerre du Vietnam, meurt en Australie à 78 ans

CANBERRA, Australie – Le légendaire photographe, écrivain et documentariste de la contre-culture de la guerre du Vietnam, Tim Page, est décédé mercredi à son domicile australien. Il avait 78 ans.

Ben Bohane, un ami australien et collègue photojournaliste, a décrit Page comme l’un des plus grands photographes de guerre du monde ainsi qu’un “véritable humaniste”.

“Il a toujours dit qu’il était plus important d’être un être humain décent qu’un grand photographe. Donc, son humanisme, à travers son photojournalisme, a vraiment brillé », a déclaré Bohane à Australian Broadcasting Corp. jeudi.

Page a été blessé quatre fois en tant que reporter de guerre couvrant les conflits au Vietnam, au Laos et au Cambodge dans les années 1960 et 1970.

Il s’est démarqué par sa personnalité flamboyante et extravagante ainsi que par son talent et son engagement en tant que photographe. Il a inspiré le photojournaliste drogué interprété par Dennis Hopper dans le film “Apocalypse Now” réalisé par Francis Coppola et oscarisé sur la guerre du Vietnam en 1979.