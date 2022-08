Tim Page, photographe de la guerre du Vietnam, décède à 78 ans

“J’avais entendu parler de lui avant même de venir au Vietnam (“Recherchez-le. S’il est toujours en vie”)”, a écrit le journaliste Michael Herr dans “Dispatches”, son puissant livre de 1977 sur la guerre du Vietnam. “J’avais tellement entendu parler de lui que j’aurais pu avoir l’impression de le connaître si tant de gens ne m’avaient pas prévenu, ‘Il n’y a tout simplement pas moyen de le décrire pour vous. Vraiment, pas question. ”

Herr écrivait sur Tim Page, un photojournaliste britannique renégat qui était connu pour s’être tellement rapproché de l’action qu’il a été blessé quatre fois. Une fois, après qu’un bateau de patrouille américain à bord duquel il se trouvait a été attaqué – par des avions américains et par des soldats sud-vietnamiens et les guérillas nord-vietnamiennes alliées du Viet Cong – M. Page a été évacué vers un hôpital, où plus de 300 éclats d’obus ont été retirés de son corps.

“Il avait vingt-trois ans lorsque je l’ai rencontré pour la première fois”, a écrit Herr, “et je me souviens avoir souhaité l’avoir connu quand il était encore jeune.”

Le journaliste de la guerre du Vietnam Michael Herr, qui a aidé à écrire “Apocalypse Now” et “Full Metal Jacket”, décède à 76 ans

Arrivé au Vietnam en 1965 à l’âge de 20 ans, M. Page a passé une grande partie des quatre années suivantes à capturer les combats avec son appareil photo, devenant l’un des photojournalistes les plus renommés et les plus intrépides de la guerre.

M. Page, qui a publié ses photographies et ses souvenirs dans plusieurs livres et a cherché à perpétuer l’héritage de collègues qui ne sont jamais revenus, est décédé le 24 août à son domicile de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Il avait 78 ans et la cause était le cancer, a déclaré son ami et collègue photographe, Stephen Dupont.

Au Vietnam, M. Page a conduit sa moto sur les lignes de front et est monté à bord d’hélicoptères pour prendre des photos qui montraient la poussière volant sous les rotors, la désolation des villageois vietnamiens dépossédés, les civières chargées de soldats tombés. Ses photos ont été présentées dans le magazine Life, Time, Paris Match et d’autres revues.

À son retour du champ de bataille, sa maison du vieux Saigon (aujourd’hui Hô-Chi-Minh-Ville) était le quartier général de fêtes non-stop, alimentées par d’énormes quantités de marijuana, de LSD et d’opium, tandis que les albums de rock retentissaient à plein volume.

“Quel endroit formidable pour faire la guerre”, a déclaré M. Page au Globe and Mail de Toronto en 2016. “De belles femmes, de la bonne bouffe, des plages, la meilleure drogue.”

M. Page a été, en grande partie, l’inspiration du photographe de guerre drogué et prenant des risques joué par Dennis Hopper dans le film de Francis Ford Coppola sur la guerre du Vietnam en 1979, “Apocalypse Now”. En 1975, Rolling Stone Le co-fondateur Jann Wenner voulait envoyer le journaliste gonzo Hunter S. Thompson pour couvrir les derniers jours de la guerre du Vietnam avec M. Page. Thompson, connu pour sa consommation endémique de drogue et son amour des armes à feu, a refusé l’offre, qualifiant apparemment M. Page de trop sauvage, même pour lui.

Si M. Page était « fou et ambitieux », selon les mots de Herr, il était aussi un photographe autodidacte qui apprenait vite et qui avait un profond désir de dépeindre la douleur et la futilité de la guerre.

“Toute image de guerre est une image anti-guerre”, a-t-il déclaré à Vice.com en 2013. “Je ne dis pas que la photographie a arrêté la guerre du Vietnam”, a-t-il ajouté, mais “je pense qu’elle a contribué à influencer l’opinion publique”.

Irrévérencieux et cynique, M. Page pouvait être ennuyeux pour les responsables militaires américains, mais il a gagné le respect des grognements sur le terrain parce qu’il était proche de leur âge et qu’il marchait à leurs côtés à chaque pas boueux.

En 1965, alors qu’il fait partie d’un détachement des forces spéciales, le camp est attaqué une nuit par les Viet Cong. M. Page a tiré et tué l’un des intrus.

“Je n’ai aucun sentiment à ce sujet”, a-t-il déclaré au magazine Vice. « Je devrais ressentir. C’était juste une très mauvaise nuit. Je n’avais pas de choix. … Je n’ai plus jamais eu à utiliser une arme.

En 1966, après l’explosion d’une grenade près de M. Page, il est emmené à l’hôpital par son ami le plus proche au Vietnam, le photographe Sean Flynn, le fils de la star de cinéma Errol Flynn. Des fragments de la grenade ont été arrachés du visage de M. Page. L’année suivante, après que le patrouilleur a coulé sous lui et que son capitaine a été tué, M. Page a quitté le Vietnam pour récupérer. Une fois ses blessures cicatrisées, il couvre la guerre arabo-israélienne des Six Jours avant de retourner au Vietnam en 1968.

En avril 1969, alors qu’il était en mission pour Time and Life, M. Page était à bord d’un hélicoptère qui a atterri pour secourir des soldats américains blessés. Il a suivi un sergent hors de l’hélicoptère pour récupérer les blessés. Le sergent a marché sur une mine terrestre et a perdu ses deux jambes.

M. Page a été frappé au-dessus de son œil droit par un éclat d’obus de deux pouces qui a pénétré dans son cerveau. Il a réussi à changer d’objectif sur son appareil photo et à tourner quelques images avant de s’effondrer dans l’hélicoptère. Son cœur a cessé de battre trois fois et il a pu entendre les médecins estimer combien de minutes il survivrait.

Il a atteint un hôpital de campagne, où un morceau de plastique a été placé dans son crâne. Il a perdu une partie de son cerveau de la taille d’une orange. Il a passé du temps à l’ancien centre médical de l’armée Walter Reed à Washington en tant que l’un de ses rares patients civils (et étrangers), puis a été transféré dans un centre de réadaptation à New York pendant des mois.

“J’avais l’habitude de m’asseoir et de gratter mon propre sang et mon cerveau des interstices des Leicas”, a écrit M. Page dans une autobiographie de 1988, “Page après page”, “bien qu’ils n’aient plus jamais semblé vraiment propres”.

Presque paralysé du côté gauche, M. Page a lentement retrouvé l’usage de son bras et de sa jambe. Il boitait, mais il a noté que cela n’était pas lié à sa lésion cérébrale : elle a été causée par un accident de moto presque mortel quand il avait 16 ans.

En avril 1970, alors qu’il se remettait encore de ses blessures, M. Page apprit que Flynn et un autre photographe américain, Dana Stone, avaient été capturés au Cambodge. Ils n’ont jamais été revus.

M. Page a passé les années 1970 dans un brouillard de drogues – le LSD, en particulier – alors qu’il vivait aux États-Unis. Il est retourné dans son Angleterre natale en 1979 et a ensuite reçu un règlement de 125 000 $ de Time-Life, pour lequel il était indépendant lorsqu’il a failli être tué.

Au début des années 1980, après être retourné au Vietnam pour la première fois en plus de 10 ans, M. Page a décidé d’établir un mémorial pour honorer les journalistes qui avaient perdu la vie en Asie du Sud-Est. Il a réalisé un film documentaire en 1991 sur sa recherche de Flynn et Stone, concluant qu’ils ont vécu jusqu’à un an avant d’être tués au Cambodge.

En 1997, M. Page et Horst Faas, un photographe lauréat du prix Pulitzer de la guerre du Vietnam, ont publié “Requiem”, qui contenait le travail de 135 photographes décédés en Indochine entre 1945 et 1975. Des images de Flynn et Stone apparaissent dans le livre, ainsi que des photographies des mentors de M. Page, Larry Burrows et Henri Huet. Tous deux ont été tués en 1971 lorsque l’hélicoptère dans lequel ils se trouvaient a été abattu au Laos.

Des images de “Requiem” ont été exposées dans des musées aux États-Unis, en Europe et au Vietnam, et le livre a remporté un prix George Polk pour le journalisme. Il a également reçu la médaille d’or Robert Capa, décernée par l’Overseas Press Club of America en l’honneur du célèbre photographe de guerre qui a déclaré : « Si vos photos ne sont pas assez bonnes, vous n’êtes pas assez proches. (Capa est mort lorsqu’il a marché sur une mine terrestre au Vietnam alors qu’il couvrait la première guerre d’Indochine, également connue sous le nom de guerre d’Indochine française.)

“Je me suis assis à l’hôtel à New York le soir où nous avons reçu le prix Capa”, a déclaré M. Page au Sydney Herald en 2005, “et j’ai éclaté en… larmes. Quel honneur. Capa a été tué le jour de mon 10e anniversaire en 1954. »

Timothy John Page est né le 25 mai 1944 à Tunbridge Wells, en Angleterre. Il a été adopté plusieurs mois après sa naissance et n’a jamais appris l’identité de sa mère biologique. Son père biologique était dans la marine britannique lorsqu’il a été tué pendant la Seconde Guerre mondiale.

Ses parents adoptifs vivaient dans le Kent, où son père était comptable et sa mère femme au foyer.

À 17 ans, M. Page a laissé une note disant à ses parents qu’il “quittait la maison pour l’Europe et peut-être la marine et donc le monde”. Il a fait son chemin de l’Europe au Pakistan et finalement en Thaïlande, travaillant dans une brasserie, comme cuisinier et comme contrebandier de haschisch et de cigarettes. Il enseignait l’anglais et vendait des encyclopédies et des ampoules.

Dans “Page After Page” – l’un des plus de 10 livres qu’il a publiés – M. Page a déclaré qu’il pouvait organiser des transactions de drogue dans plusieurs langues à l’âge de 18 ans.

Il travaillait pour l’Agence américaine pour le développement international au Laos et prenait des photos à côté lorsque ses photos d’une tentative de coup d’État au Laos ont été publiées. Il a reçu un appel du chef du bureau vietnamien de United Press International, lui demandant : « Hé, gamin, tu aimerais un travail ? Quarante-huit heures plus tard, M. Page était à Saigon.

Il s’est marié au moins trois fois et a eu un fils, mais une liste complète des survivants n’a pas pu être confirmée immédiatement.

Ces dernières années, M. Page a enseigné à l’Université Griffith d’Australie et a souvent dirigé des séminaires de photographie en Asie du Sud-Est. Ses archives contenaient au moins 750 000 images qu’il avait prises au fil des ans, notamment au Vietnam et lors de conflits au Moyen-Orient, dans les Balkans et en Afghanistan.