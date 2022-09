Tim Norman, star de “Sweetie Pies”, reconnu coupable de meurtre pour compte d’autrui

Cette histoire tragique d’une entreprise familiale, de trahison, de régimes d’assurance et de meurtres pour compte d’autrui se terminera par de graves peines de prison.

Selon le St. Louis Post-Dispatch, Bienvenue chez Sweetie Pie étoile Tim Norman a été condamné pour un stratagème de meurtre contre rémunération. Les fans ont pleuré avec l’héritier de la franchise soul food quand quelqu’un a tué par balle son neveu et co-star André Montgomery en 2016. Encore plus choquant que le meurtre du jeune homme de 21 ans, c’est que son propre oncle était derrière tout cela.

Le jury a délibéré pendant 17 heures après un procès de deux semaines. un jury fédéral a déclaré Norman coupable de tous les chefs d’accusation de complot en vue de commettre un meurtre contre rémunération, de meurtre contre rémunération et de complot en vue de commettre une fraude par courrier et par fil. Le cerveau du meurtre a offert à son neveu un salaire à six chiffres.

“Alors que les preuves étaient volumineuses et accablantes, le plan de Norman était relativement simple”, a déclaré le procureur américain du district oriental du Missouri. Sayler Fleming.

Tim a pris son temps pour planifier le complot de meurtre cupide. Norman a commencé à souscrire des polices d’assurance-vie pour son neveu à partir de 2014. Selon un communiqué de presse du bureau de Flemming, la politique comprenait «de nombreuses fausses déclarations concernant le revenu, la valeur nette, les antécédents médicaux, l’emploi et les antécédents familiaux de Montgomery».

Comme un tueur calculateur, Norman avait réponse à tout. Au début du procès, il a affirmé que son arrestation était une représaille raciste pour son travail avec Les vies des noirs comptent après la fusillade policière de Mike Brown. La police n’est pas au-dessus de ce niveau de corruption, mais les trois co-conspirateurs de Norman sont déjà plaider coupable avant le procès.

Les co-conspirateurs ont tous souligné la culpabilité de Tim Norman

Agent d’assurance Waiel “Wally” Rebhi Yaghnam a plaidé coupable en juillet pour complot de fraude par fil et courrier. Norman a affirmé qu’il voulait simplement soutenir l’entreprise d’un ami en soumettant «cinq demandes d’assurance-vie distinctes» pour son neveu.

“La police de 200 000 $ qui a finalement été émise comportait un avenant de décès accidentel de 200 000 $ qui paierait si Montgomery décédait d’une cause autre que naturelle et un avenant de 50 000 $ qui paierait si Montgomery décédait dans les 10 ans suivant l’émission de la police”, le communiqué de presse déclaré.

Terica Ellis, une danseuse qui sortait auparavant avec Montgomery, a plaidé coupable du complot de meurtre contre rémunération en échange de 10 000 $. Elle a acheté des téléphones prépayés avec Norman, mais affirme qu’elle ne savait pas que le plan était de tuer Montgomery. Ellis a ensuite utilisé les téléphones à brûleur pour aider Norman à retrouver l’emplacement de Montgomery.

Le 3 juin, Voyage Anthony Hill plaider coupable du complot et du meurtre contre rémunération de Montgomery. Après qu’Ellis l’ait appelé avec l’emplacement de Montgomery, Hill lui a tiré dessus avec une arme de poing de calibre .380. Norman a payé 5 000 $ à Hill pour appuyer sur la gâchette. Ellis et Hill ont tous deux témoigné pour l’accusation.

Une famille est déchirée par la cupidité

Dans les saisons suivantes de Chérie Pie, L’ambition implacable de Norman a créé un fossé entre lui et sa mère, Miss Robbie. La fondatrice de la chaîne soul food a dû intenter une action en justice contre son propre fils pour l’empêcher de conclure des accords commerciaux contre sa volonté et dans son dos. Norman a dit à Ellis que son neveu avait volé 200 000 $ de Miss Robbie dans un cambriolage. Quatre jours avant la fusillade, Montgomery a déclaré à la police qu’il pensait que Norman était derrière le vol.

Malgré tout ce drame et les accusations de meurtre contre Norman, Mlle Robbie a dit qu’elle “ne peut pas abandonner” son fils. La mère au cœur brisé a même payé la défense juridique de Norman.

Sur les marches du palais de justice, la soeur de Montgomery Kalyn Griggs et sa famille ont célébré ce moment doux-amer. Ils portaient tous des chemises « Justice pour André ». Griggs a également déclaré que son frère craignait Norman dans les semaines qui ont précédé sa mort.

“C’est la justice. Je suis content qu’ils aient mis ce monstre derrière les barreaux à vie. Il a ruiné plusieurs vies, pas seulement la nôtre. C’est un peu la paix, mais mon frère ne reviendra pas pendant qu’il est en prison. Nous savions que c’était lui. dit Grigg. La leçon est la suivante : peu m’importe combien d’argent une personne a reçu, vous ne pouvez pas sous-estimer sa cupidité », a déclaré Griggs.

L’audience de détermination de la peine de Norman est prévue pour le 15 décembre.