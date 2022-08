Tim Michels est le choix des républicains du Wisconsin pour le gouverneur

Mme Kleefisch a commencé une campagne fantôme pour le poste de gouverneur presque au moment où elle et M. Walker ont quitté leurs fonctions. Bien que largement populaire pendant son mandat, elle n’a pas consolidé le soutien du parti et a attiré deux principaux opposants de premier plan et bien financés : M. Michels et Kevin Nicholson, un homme d’affaires dont la campagne a été financée par le milliardaire d’extrême droite Richard Uihlein.

M. Nicholson a abandonné la course début juillet, invoquant le faible nombre de sondages.