Tim Metcalfe transfère l’argent de Geoff à Yasmeen alors qu’elle vend son centre communautaire

TIM Metcalfe transfère l’argent de Geoff à Yasmeen alors qu’elle envisage de vendre son centre communautaire pour effacer ses dettes la semaine prochaine à Coronation Street.

Yasmeen a été dupée en signant la moitié de sa maison à Geoff et en contractant un certain nombre de prêts dans le scénario controversé du contrôle coercitif du feuilleton ITV l’année dernière.

Et dans un choc dans les scènes qui seront diffusées cette semaine, Tim découvrira que Geoff lui a laissé tout ce qu’il a volé à Yasmeen.

Les épisodes de Corrie de la semaine prochaine verront Tim insister sur le fait qu’il ne veut pas d’un sou et que tout devrait revenir à Yasmeen, mais Adam l’avertit que ce n’est pas si simple.

Alya rassure Yasmeen qu’en vendant le centre communautaire et en utilisant l’argent de Geoff, ils peuvent rembourser toute sa dette.

Mais Yasmeen est écœurée lorsqu’elle ouvre un jugement de la Cour de comté et subit une attaque de panique lorsque Tim arrive avec les papiers pour le transfert des actifs de Geoff.

Les téléspectateurs verront Yasmeen s’enfermer dans sa maison et s’agripper soudainement à sa poitrine, luttant pour respirer.

Quand Alya et Tim parviennent enfin à entrer de force, ils sont stupéfaits de trouver Yasmeen en boule sur le sol et d’appeler une ambulance.

Coronation Street gaffe alors que Yasmeen Nazir panique à cause des dettes mortes de Geoff Metcalfe

Après la mort de Geoff à Corrie, l’actrice Shelley King – qui joue Yasmeen dans le feuilleton ITV – a révélé que l’épreuve de Yasmeen était loin d’être terminée.

Elle a dit: «Il y a beaucoup plus de l’histoire à venir, je peux vous l’assurer. Nous ne le laisserons pas comme ça. Cela ne va pas être oublié. »

Elle a ajouté: «Autant j’adore la comédie de Coronation Street, et j’ai envie de retravailler avec Sal et de rire, nous ne pouvons pas faire ça [yet]. Nous le ferons, mais nous avons un devoir de diligence envers les femmes qui ont souffert et les hommes.