Tim Merlier s’envole vers la victoire de l’étape 2, Filippo Ganna détient un maillot rose

Tim Merlier (Alpecin-Fenix) a dominé le sprint de l’étape 2 pour marquer ses débuts au Giro d’Italia avec une victoire précoce. Le Belge s’est envolé jusqu’à l’arrivée devant Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos) et Elia Viviani (Cofidis) après une finale chaotique. Le duo d’échappées Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec) et Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizane) ont été engloutis dans les derniers kilomètres alors qu’il se dirigeait vers un sprint massif. Il y avait initialement eu trois coureurs dans l’évasion, mais après avoir remporté la seule ascension catégorisée de la journée, Vincenzo Albanese (Eolo Kometa) est retombé dans le peloton, laissant ses deux collègues se battre pour le coureur le plus agressif.

La capture a été faite à moins de 20 kilomètres de l’arrivée, mais il n’y a pas eu de contre-attaques pour perturber les préparatifs des trains de sprint.

Le dernier kilomètre a été désordonné, la plupart des sprinteurs ayant perdu tôt leurs hommes de tête.

Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) est en fait entré en collision avec son coéquipier, Juan Sebastian Molano, après avoir tenté de se faufiler sur les barrières.

Gaviria, qui a remporté cinq étapes ici dans le passé, n’a réussi que la 24e place après avoir réussi à se sauver d’un accident plus grave. Molano semblait avoir totalement ignoré la présence de Gaviria derrière lui.

Aussi déçu sera Caleb Ewan du Lotto Soudal qui n’a pas failli troubler les autres sprinteurs pour la victoire. Il s’est classé dixième à la fin, mais a tout simplement disparu dans la finale. Peter Sagan se fraya un chemin vers la cinquième place.

«En fin de compte, c’était suffisant. Je suis vraiment contente. Cela porte ses fruits aujourd’hui », a déclaré Merlier.

De retour à la course après une longue période de licenciement, Dylan Groenewegen (Team Jumbo-Visma) s’est dit largement satisfait d’une quatrième place.

«Je sens qu’après une très longue période, tout va bien», dit-il.

«Prendre la quatrième place après neuf mois. Vous devez être heureux – mais je suis un gagnant et vous en voulez toujours plus. Les jambes sont vraiment parfaites, j’attends avec impatience les prochains sprints. «

La deuxième place de Nizzolo lui a assuré une dixième place de dauphin dans les étapes du Giro. Il est le coureur avec le plus de deuxièmes places dans l’histoire du Giro sans remporter une victoire d’étape, surnommé «la demoiselle d’honneur de Milan».

RÉSULTATS DE L’ÉTAPE 2

1. Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix ​​4:21:09

2. L’équipe Giacomo Nizzolo (Ita) Qhubeka Assos

3. Elia Viviani (Ita) Cofidis

4. Dylan Groenewegen (Ned) Jumbo-Visma

5. Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe

6. Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo

7. Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani CSF Faizane »

8. Lawrence Naesen (Bel) AG2R Citroën Team

9. Davide Cimolai (Ita) Israel Start-up Nation

10. Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal

CLASSEMENT GC

1. Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 4:29:53

2. Edoardo Affini (Ita) Jumbo-Visma +13

3. Tobias Foss (Nor) Jumbo-Visma +16

4. Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep +20

5. João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep

6. Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep +21

7. Jos van Emden (Ned) Jumbo-Visma

8. Maximilian Walscheid (Allemagne) Team Qhubeka Assos +22

9. Matthias Brändle (Aut) Israel Start-up Nation +25

10. Gianni Moscon (Ita) Ineos Grenadiers +26

L’action du CYCLING World Tour GIRO D’ITALIA Étape 3 – Biella – Canale sera en direct sur EUROSPORT et EUROSPORT HD à partir de 15h45 (15h45 IST) le lundi 10 mai 2021. Le même sera diffusé en direct le découverte + application.

