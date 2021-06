Tim Merlier remporte la troisième étape jonchée d’accidents alors que Geraint Thomas et Primoz Roglic font des chutes

Le Belge Tim Merlier a remporté lundi la troisième étape du Tour de France, une course de 182,9 km depuis Lorient, alors que deux des favoris pour remporter la course, Geraint Thomas et Primoz Roglic, ont subi de lourdes chutes. Le coureur d’Alpecin-Fenix ​​a mené une équipe un-deux devant son compatriote Jasper Philipsen dans un sprint marqué par un crash qui a vu le favori de la pré-étape Caleb Ewan frapper le pont dans les derniers mètres. Le Français Nacer Bouhanni est arrivé troisième.

Le Slovène Roglic, qui a terminé deuxième à Paris l’année dernière, a franchi la ligne d’arrivée à plus d’une minute du rythme alors que le champion en titre Tadej Pogacar a terminé à près de 30 secondes du vainqueur de l’étape après avoir été impliqué dans un autre accident.

Le Néerlandais Mathieu van der Poel a conservé le maillot jaune de leader du classement général.

