Tim McKenna documente les vagues déferlantes de la Polynésie française — Colossal

8 septembre 2024

Teahupo’o, un village situé sur la côte sud-est de Tahiti, possède un système de récifs coralliens peu profonds et abrupts qui crée un spot de surf unique, produisant certaines des plus grosses vagues de la planète. Ces vagues puissantes et puissantes attirent des surfeurs du monde entier, y compris des photographes Tim McKenna.

Dès son plus jeune âge, McKenna a surfé sur les côtes ouest de la France, puis de l’Australie. Il est profondément fasciné par la puissance de l’océan et ses changements d’humeur constants, des ondulations sereines aux vagues imposantes. Le photographe a commencé à documenter les vagues alors qu’il les surfait et s’est finalement installé à Teahupo’o, où il vit depuis plus de 20 ans.

