Tim McGraw « serait mort » s’il n’avait pas épousé Faith Hill : comment leur mariage a déjoué tous les pronostics

Le dernier album de Tim McGraw, « Standing Room Only », est sorti aujourd’hui, mais le chanteur country, trois fois lauréat d’un Grammy Award, affirme que sa carrière n’existerait pas sans sa femme, Faith Hill.

Bien que les superstars de la musique aient été confrontées à des défis dans leur mariage, alors que McGraw luttait contre la dépendance et 15 ans de lutte contre la sobriété, le crooner de « It’s Your Love » a admis que Hill avait toujours été sa grâce salvatrice.

« Je vous le garantis, si je ne m’étais pas marié avec Faith à 29 ans, A, j’aurais probablement ruiné ma carrière, et B, je serais déjà mort avec ma carrière en ruine, l’un ou l’autre. , et cela n’aurait jamais été là où il est actuellement », a déclaré McGraw à l’animateur d’Apple Music, Zane Lowe, via People.

Après 27 ans de mariage, McGraw, 56 ans, et Hill, 55 ans, ont déjoué tous les pronostics avec une romance réussie dans le showbiz et trois enfants.

Et bien que McGraw affirme humblement qu’il n’a pas la « clé » d’un mariage réussi, il a franchement admis la seule chanson sexy qui pimente leur vie amoureuse et le pacte secret qui a aidé leur lien à survivre aux difficultés de la vie.

Retour sur leur histoire d’amour :

McGraw et Hill se sont rencontrés pour la première fois en 1994, mais n’ont commencé à sortir ensemble qu’en 1996. Des étincelles ont volé lorsque Hill a rejoint McGraw lors de sa tournée Spontaneous Combustion, et les deux se sont mariés plus tard cette année-là.

En 2021, McGraw a rappelé sa proposition à Hill dans une jolie vidéo sur les réseaux sociaux alors que les deux célébraient 25 ans de mariage.

« Nous étions ensemble depuis un moment », a détaillé McGraw dans un Clip vidéo partagé sur X, connu à l’époque sous le nom de Twitter. « En fait, je lui ai demandé de m’épouser plusieurs fois et elle n’arrêtait pas de dire non. Elle a dit : ‘Je ne vais pas m’impliquer avec un autre chanteur country, ça ne marchera tout simplement pas.' »

En 1997, McGraw et Hill ont révélé qu’ils attendaient leur premier bébé. Alors que le couple arrivait ensemble aux American Music Awards, l’interprète de « This Kiss » affichait son baby bump grandissant. Plus tard cette année-là, ils ont accueilli leur fille Grace.

Un an plus tard, en 1998, les stars de la country ont accueilli leur deuxième enfant, une petite fille prénommée Maggie. Leur troisième fille, Audrey, est née en 2001, un an après que McGraw et Hill aient terminé ensemble leur tournée Soul2Soul.

Alors que les carrières musicales réussies de McGraw et Hill montaient en flèche, ils ont juré de toujours donner la priorité à leur famille.

« Faith et moi, la chance pour nous, quand nous avons décidé de nous marier, nous savions que nous voulions fonder une famille et nous savions que nous voulions que notre famille passe en premier, et nous avions 29 ans lorsque nous nous sommes mariés », a-t-il déclaré à Apple Music.

« Nous avons tous les deux réussi et lorsque nous nous sommes mariés et avons décidé de fonder une famille, nous avions eu suffisamment de succès à cette époque pour pouvoir choisir quand et comment nous voulions travailler. »

Alors que les trois filles du couple ont toutes grandi maintenant : Gracie, 26 ans ; Maggie, 25 ans; et Audrey, 21 ans – McGraw a partagé que la famille de cinq personnes n’a pas peur d’être « brutalement honnête » les unes envers les autres.

« Faith et moi allions élever nos filles pour qu’elles soient fortes, indépendantes et féroces, qu’elles aient leur propre esprit et leurs propres opinions », a-t-il déclaré à « Entertainment Tonight Canada » la semaine dernière.

« Et parfois je dis : ‘Dang, est-ce qu’on veut qu’ils soient aussi indépendants et forts ?’ Mais oui, nous sommes tellement fiers d’eux. »

Cependant, malgré une réussite professionnelle et une famille heureuse, McGraw a avoué avoir traversé un moment difficile dans sa vie.

Il a récemment parlé de sa lutte de 15 ans contre la sobriété et de la façon dont sa femme l’a toujours soutenu.

« Elle a toujours été mon roc. Elle est mon roc dans tout ce que je fais. Je ne pense pas que je pourrais me tenir droit sans m’appuyer sur elle dans tout ce que je fais », a expliqué McGraw lors d’une interview avec Yahoo! Divertissement.

Bien que McGraw ait bénéficié du soutien inconditionnel de Hill, il a admis qu’il était difficile d’éviter la tentation pendant son parcours de sobriété.

« Ce n’est pas un chemin linéaire », a-t-il souligné lors d’un événement précédant sa tournée Standing Room Only.

« Il y a des revers… il y a des moments où l’on avance et où l’on fait du bien, et il y a des moments où l’on recule. Et ce sera probablement un processus tout au long du reste de ma vie et quelque chose sur lequel je dois faire preuve de diligence… vraiment continuer à travailler. «

McGraw a parlé franchement de la façon dont sa « chanson très personnelle… très émouvante et très honnête » « Hey Whiskey » évoque son abus d’alcool passé et sa forte consommation d’alcool.

Le crooner de « Live Like You Were Dying » est fièrement sobre depuis 2008.

Pour que leur mariage fonctionne, McGraw a avoué avoir fait une promesse à Hill au début de leur relation.

« Nous avons pris l’engagement dès le début, lorsque nous avons décidé de nous marier et d’avoir des enfants, de ne pas partir lorsque des problèmes survenaient », a-t-il expliqué à « Entertainment Tonight Canada ».

Aujourd’hui, après près de trois décennies de mariage, McGraw a récemment partagé une chanson spéciale qui lui fait encore penser à sa femme.

« Eh bien, il y a une chanson, et c’est vraiment un instrumental, mais il y en a une. Je vais probablement avoir des ennuis en disant ça. Dieu, s’il te plaît, pardonne-moi, bébé. C’est ‘Samba Pa Ti’ de Santana. C’est un peu notre chanson », a-t-il déclaré à Yahoo! Divertissement.

Son oncle lui a fait découvrir la mélodie du groupe emblématique des années 70 et a également suggéré à McGraw de conserver la mélodie pour une occasion spéciale.

« Mon oncle m’a dit une fois – mon oncle Hank, un vieux hippie qui vit à Napa Valley – qu’il l’avait joué pour moi il y a des années sur la route », a déclaré McGraw. « Il aimait aussi cette chanson. Il a dit : ‘Je vais te dire quelque chose.’ Il dit : « Ne faites jamais l’amour avec une femme en écoutant cette chanson, à moins que vous n’ayez l’intention de l’épouser. » Et donc je ne l’ai pas fait jusqu’à ce que je le fasse. Et puis je l’ai fait.

L’interprète de « I Like It, I Love It » a continué à parler de sa femme et de leur mariage durable . McGraw a déclaré que les deux étaient dans leur phase de « deuxième lune de miel ».

« Nous aimons toujours dire que nous sommes mariés depuis 92 ans dans le langage du showbiz ; c’est comme des années de chien », a-t-il plaisanté.

Le natif de Louisiane libère son 17ème album studio, « Places debout uniquement », aujourd’hui.

McGraw commencera sa tournée en 2024 et a programmé des représentations de Jacksonville, en Floride, à Phoenix entre les mois de mars et juin.