Tim McGraw refuse de participer aux guerres culturelles de la musique country : « Je laisse les chansons que j’enregistre parler d’elles-mêmes »

Tim McGraw est connu pour ses chansons country comme « I Like It, I Love It » et « Live Like You Were Dying », et il ne changera pas de mélodie de si tôt.

Alors que des chansons comme « Try That in a Small Town » de Jason Aldean et « Rich Men North of Richmond » d’Oliver Anthony ont pris le dessus sur les charts, McGraw dit qu’il n’a aucun intérêt à sortir de la musique d’actualité similaire ou à s’impliquer dans les conversations animées autour de ce genre de chansons.

Dans une interview avec USA Today, le chanteur a été interrogé sur les guerres culturelles qui se déroulent actuellement dans la musique country, et il a répondu : « Je ne fais attention qu’au genre de musique que je fais. Je laisse les chansons que j’enregistre parler d’elles-mêmes. »

« Je défends ce que je défends et tout est là. »

Il a dit qu’il n’était pas sûr de ce que la tendance apparente de ces chansons politiquement chargées signifiait pour la musique country à l’avenir, mais il a clairement indiqué qu’il ne s’impliquait pas.

« J’essaie juste de rester cohérent dans ce que je fais », a-t-il déclaré.

Bien que McGraw n’ait jamais beaucoup exprimé ses convictions, il en a été ouvert. En 2008, il s’est qualifié de « démocrate bleu » dans une interview avec People et a annoncé que lui et sa femme, Faith Hill, étaient des partisans d’Obama.

Il a également parfois critiqué Donald Trump et a exprimé sa position sur le contrôle des armes à feu, déclarant à Billboard en 2017 : « Il y a un peu de bon sens qui est nécessaire lorsqu’il s’agit de contrôle des armes à feu. Ils veulent à chaque fois parler du deuxième amendement. » Il ne s’agit pas du deuxième amendement… Les armes militaires ne devraient pas être entre les mains de civils. «

Même si les fans n’entendront rien de similaire à « Try That in a Small Town » sur le nouvel album de McGraw, intitulé « Standing Room Only », ils peuvent s’attendre à entendre une chanson sincère sur sa fille Gracie et son déménagement à travers le pays.

« Nashville CA/LA Tennessee » est le nom d’une chanson de l’album qu’il a co-écrit avec Bob Minner, son guitariste, et Lori McKenna, une auteure-compositrice-interprète qui a également ajouté du chant au morceau.

Il a raconté comment il avait conduit Gracie à Los Angeles, l’avait aidée à déménager ses affaires dans sa nouvelle maison, puis avait hésité à partir.

« Elle met ses deux mains sur mes épaules et dit : ‘Papa, j’ai ça' », a-t-il déclaré avec émotion. « Elle m’a fait un gros câlin et je lui ai dit que je l’aimais et quand je rentrais seul, j’ai appelé Bob et nous échangions des histoires sur nos enfants qui grandissaient, et il a appelé Lori et nous avons commencé à travailler sur la chanson. Ce n’est pas vraiment parfait, mais l’inspiration est venue du déménagement de ma fille.

Ailleurs dans l’interview, il a déclaré : « Tout au long de ma carrière, mes disques se sont tournés vers ce genre de chansons. Des histoires sur la vie. Nous échouons tous. Nous avons tous nos moments terribles. Et nous allons avoir des moments et nous sommes je vais faire la mauvaise chose, dire la mauvaise chose, être politiquement incorrect de temps en temps. »

« Mais tout ce que vous pouvez faire, c’est vous lever le lendemain matin et essayer de faire la meilleure chose possible. Je suis toujours à la recherche de chansons qui affirment la vie parce qu’elles sont thérapeutiques pour moi et me rappellent à quel point je suis une personne meilleure. J’ai besoin d’être. »