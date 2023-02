Tim McGraw prouve qu’il pourrait être un bon « remplaçant » pour Patrick Mahomes au Super Bowl LVII : « Prends ça »

Tim McGraw est prêt à faire ses preuves en tant que joueur de football vedette.

Avant le Super Bowl dimanche, l’icône de la musique country a montré ses talents dans une vidéo récente qu’il a publiée sur Instagram, en plaisantant qu’il est tout aussi bon quart-arrière que Patrick Mahomes des Chiefs de Kansas City.

Dans la vidéo, McGraw dit avoir vu que Mahomes a partagé un clip de lui-même lançant un ballon de football derrière son dos et frappant une marque.

“Je ne suis décidément pas Patrick Mahomes, mais je vais essayer ça”, dit McGraw. Il demande ensuite à Mahomes de ne pas le juger trop sévèrement s’il échoue, ajoutant que si tout se passe bien, “Vous voudrez peut-être que je revienne pour vous.”

“On ne sait jamais”, plaisante McGraw.

McGraw continue d’imiter le défi dans la vidéo originale de Mahomes, dans laquelle un ballon est collé à un mur. L’homme de 55 ans a lancé un ballon de football pour faire éclater un ballon, puis a enchaîné avec un lancer derrière son dos. Bien qu’il ait fallu plus d’un essai à McGraw pour viser juste derrière son dos, il n’a fait éclater le ballon qu’à sa deuxième tentative.

Il a terminé la vidéo en ayant l’air très fier de lui et un peu choqué d’avoir pu faire éclater le ballon.

“J’ai vu @patrickmahomes faire ce lancer de football et j’ai découvert que j’avais encore un peu de bras après tout”, a-t-il légendé la vidéo. “Bonne chance aux deux équipes.”

McGraw lui-même est un fan des Titans du Tennessee, et bien que son équipe ne participera pas au Super Bowl cette année, la star de “1884” est “excitée pour un bon match” dimanche.

Les Chiefs, dirigés par Mahomes, et les Eagles de Philadelphie, dont le quart-arrière est Jalen Hurts, se battent pour le trophée Vince Lombardi cette année.

En plus de montrer ses capacités athlétiques, McGraw séduit les fans de la série Paramount + “1883”, une série préquelle de la populaire émission “Yellowstone”, avec Kevin Costner.

“1883”, qui met également en vedette l’épouse de McGraw, la chanteuse country Faith Hill, raconte l’histoire de James et Margaret Dutton alors qu’ils voyagent de leur domicile au Texas au Montana, où ils finissent par créer la ferme qui deviendra le Yellowstone Dutton Ranch Les fans voient la famille opérant sur “Yellowstone”.

McGraw a déclaré à Fox News Digital en décembre 2021, travailler avec sa femme l’a aidé à mieux performer devant la caméra, et qu’il peut dire simplement en la regardant qu’il doit intensifier son jeu.

“Au milieu d’une scène, il y a des petits gestes qu’elle me fait, comme quand elle sait que je suis un peu hors piste, elle me lance ce regard pour me remettre sur les rails”, a-t-il admis. “Tout comme lorsque nous chantons sur scène, et que je chante à plat sur ma partie d’harmonie. Je vais avoir ce regard d’elle et je sais que je ferais mieux de me redresser parce que je ne le fais pas assez bien. Donc nous avons définitivement avoir ce genre de communication entre nous.”

Le Super Bowl LVII sera diffusé sur FOX.