Tim McGraw porte le maillot de papa Tug au match des World Series : regardez – Hollywood Life

Crédit d’image : Rmv/Shutterstock

La famille McGraw est pleine de talent. Alors que Tim McGraw est une star de la musique country lauréate d’un Grammy, son père était un lanceur gagnant des World Series. Tim a assisté au troisième match des World Series le 1er novembre et a porté le maillot des Phillies de son père. Son défunt père, Remorqueur McGrawa remporté une série mondiale avec les Phillies en 1980.

La star de la musique country Tim McGraw porte le maillot des Phillies de son père au match de ce soir 🙌 Son père, Tug McGraw, a remporté une série mondiale avec les Phillies en 1980. pic.twitter.com/8d49mgABoQ – FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2 novembre 2022

L’homme de 55 ans s’est levé pendant le match et s’est retourné pour montrer son maillot alors qu’il était assis avec sa femme Colline de la foi et leurs 3 filles. La vidéo du jumbotron montrait Tim levant la main droite pour soutenir les Phillies tout en portant le numéro 45, le numéro de maillot de son père. La foule a applaudi le soutien de Tim. Les Phillies et les Astros sont actuellement à égalité dans la série 2-2. Ils joueront le match 5 le 3 novembre.

Tug a été deux fois vainqueur des World Series. Il a remporté sa première série mondiale en 1969 avec les Mets de New York, puis à nouveau en 1980 avec les Phillies. Remorqueur notamment frappé Willie Wilson pour aider à sceller le premier championnat de la Série mondiale des Phillies. Le lanceur a pris sa retraite à 40 ans. Tug est décédé en 2004 des suites d’un cancer du cerveau.

Tim et son père avaient une histoire compliquée. En 2013, Tim a révélé à Larry King qu’il n’a connu l’identité de son père qu’à l’âge de 11 ans. “Je ne savais pas que c’était mon père”, a déclaré Tim. “J’avais 11 ans, et je fouillais dans le placard de maman et j’ai trouvé un certificat de naissance. Je grandissais en Louisiane, et ma mère était divorcée, et nous nous débrouillions à peine.

Mais le chanteur “Humble and Kind” n’a jamais eu de mauvais sang envers son père. « Les gens me demandent : ‘Comment as-tu pu avoir une relation avec ton père ? Tu grandissais dans rien », a déclaré le chanteur Écuyer. “C’était un joueur de baseball millionnaire. Il savait que tu étais là et il n’a rien fait. Mais quand j’ai découvert que Tug McGraw était mon père, cela m’a donné quelque chose dans ma petite ville de Louisiane, quelque chose que je n’aurais jamais atteint. Comment pourrais-je être en colère ?