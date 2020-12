La famille qui cosplore ensemble reste ensemble.

Le lundi 21 décembre Tim McGraw s’est tourné vers les réseaux sociaux pour partager le dernier thème de dîner de sa famille – et disons simplement: l’hiver est là. Passons à ceci: « Nous avons donc eu un Le Trône de Fer dîner à thème à la maison avec les enfants », la chanteuse de 53 ans de« It’s Your Love »a légendé une photo de famille, qui comprenait sa femme Faith Hill. « Joyeux Noël! »

Dans la première photo, la chanteuse Faith, 53 ans, a dépeint The Night King pendant que ses filles Gracie, 23, Maggie Elizabeth, 22 et Audrey Caroline, 19 ans, déguisés respectivement en Joffrey Baratheon, Arya Stark et Sansa Stark mourants. Tim a bien sûr affronté le bien-aimé Ned Stark.

Dans les commentaires, Audrey a applaudi les efforts de sa famille en écrivant: «Nous l’avons tué honnêtement».

Comme les fans se souviendront peut-être, la famille McGraw met tout en œuvre pour les vacances de Noël avec le lauréat d’un Academy Award en tant que leader du ring.

Le 8 décembre, le fier papa s’est rendu sur Instagram pour partager son arbre de Noël massif et celui de Faith. Dans le carrousel de trois photos, Tim se tenait au sommet d’une énorme échelle qui était sûrement nécessaire pour décorer le sommet de l’arbre.