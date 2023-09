Tim McGraw partage un aperçu du mariage avec Faith Hill avec un doux message d’anniversaire

Tim McGraw est toujours éperdument amoureux de Faith Hill après 27 ans de mariage.

La star de la country a qualifié sa femme de « meilleure amie » dans une note d’amour publique pour son 56e anniversaire jeudi.

« Joyeux anniversaire à l’amour de ma vie, à mon partenaire et à mon meilleur ami », a écrit McGraw sur son Instagram avec une photo glamour de Hill lors d’un événement.

Il a ajouté : « Tu illumines chaque pièce dans laquelle tu entres. Et tu illumines mon cœur et mon âme. Je t’aime plus que je ne pourrais jamais l’exprimer en un million d’années. C’est ton jour mon amour !!!!! » McGraw a également inclus un emoji de cœur et de visage qui s’embrasse.

TIM MCGRAW, LES SOIRÉES DE RENDEZ-VOUS DE FAITH HILL COMPRENNENT DE LA MUSIQUE DES ANNÉES 80 ET DES « BOUGIES PARTOUT »

La fille du couple, Audrey McGraw, âgée de 21 ans, a commenté le message : « La plus belle. À l’intérieur et à l’extérieur. » Ils partagent également deux autres filles, Gracie, 26 ans, et Maggie, 25 ans.

En août, l’interprète de « I Like it, I Love it » a crédité sa femme d’avoir maintenu sa carrière et lui en vie au cours de son parcours de sobriété de 15 ans.

« Je vous le garantis, si je ne m’étais pas marié avec Faith à 29 ans : A, j’aurais probablement ruiné ma carrière, et B, je serais déjà mort avec ma carrière en ruine, l’un ou l’autre. autre, et cela n’aurait jamais été là où nous en sommes actuellement », a-t-il déclaré à l’animateur d’Apple Music, Zane Lowe, via People.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Il a également récemment déclaré à People qu’ils avaient des rendez-vous fréquents maintenant qu’ils avaient des nids vides.

« Nous préparerons un grand dîner à la maison, allumerons des bougies partout et mettrons de la musique des années 80 », a révélé McGraw. « Nous essayons d’en avoir souvent. »

L’interprète de « This Kiss » a jailli devant McGraw après la sortie de son nouvel album « Standing Room Only » en août.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Encore après tout ce temps et tant d’albums. Tu ne cesses de m’étonner. Tu es un maître absolu de ton art. Dans tous les sens. Félicitations !!!!!! Mon amour. Nous sommes si fiers de toi », a-t-elle déclaré. a écrit. Plus tôt dans l’été, elle avait également admiré sa photo sur la couverture de son album : « Peux-tu être plus sexy », s’est-elle demandé avec trois émojis de feu avant de la signer, « Je t’aime, ma femme ».

LES UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI POUR LA PUBLICATION

Le couple country power s’est rencontré pour la première fois en 1994 et est tombé amoureux lors d’une tournée ensemble en 1996. McGraw a même posé la question avant de monter sur scène lors d’un festival de musique country cette année-là et ils se sont mariés en octobre.

À l’occasion de leur 25e anniversaire de mariage en 2021, McGraw a partagé dans une vidéo sur les réseaux sociaux qu’il lui avait proposé à plusieurs reprises, mais elle n’arrêtait pas de dire non parce qu’elle n’était pas sûre d’épouser une autre star de la country.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il a révélé qu’il avait essayé une fois de plus avant de monter sur scène lors d’un festival, et même si elle n’a pas donné sa réponse tout de suite, « Je suis descendu de scène et je suis retourné dans ma loge et Faith n’était pas là, mais je J’ai regardé le miroir. Dans du rouge à lèvres, il était écrit : « Oui ! Je vais être ta femme. » Et nous avons toujours ce miroir. Et c’était le plus beau jour de ma vie, c’est sûr. »