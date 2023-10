Tim McGraw partage sa première photo avec Faith Hill pour célébrer son anniversaire de mariage

Tim McGraw et Faith Hill continuent de prouver que l’amour est toujours vivant.

La star de la country s’est rendue sur son Instagram pour célébrer leur 27e anniversaire de mariage, publiant une photo d’eux deux le soir de leur rencontre.

« C’est la toute première photo jamais prise de nous, la toute première fois que nous nous rencontrons au printemps 1994. C’était dans les coulisses de l’émission « New Faces » au Country Radio Seminar…… Je suis tombé amoureux de toi. en un instant », a-t-il écrit.

« Je tombe amoureux de toi tous les jours, chaque fois que tu entres dans la pièce, chaque fois que je te vois dans les sourires de nos 3 belles filles. Je continue de tomber et je le ferai toujours. Joyeux anniversaire mon amour ! »

TIM MCGRAW ET FAITH HILL ONT FACE À DES DÉFIS AU COURS DE 27 ANS DE MARIAGE, MAIS CETTE PROMESSE LES A GARDÉS ENSEMBLE

Hill a également célébré leur anniversaire sur Instagram, en publiant une photo d’eux deux dans les coulisses d’un concert, en écrivant : « 27 ans de mariage avec cet homme. Mon seul et unique. Joyeux anniversaire bébé. Je t’aime. »

Le couple s’est marié en 1996, peu de temps après avoir commencé à se fréquenter. Ils ont trois filles ensemble : Gracie, Maggie et Audrey.

Avec deux grands artistes de musique country comme parents, il n’est pas surprenant que leurs filles chantent également. Gracie a figuré sur le hit de McGraw en 2015 « Here Tonight », et Audrey a attiré beaucoup d’attention pour les reprises de chansons qu’elle publie sur Instagram.

« Ils font la fête à chaque fois qu’ils sont là », a déclaré McGraw à Entertainment Tonight en août à propos de ses filles. « Ils nous inspirent de tellement de façons. J’adorerais faire une chanson avec nous cinq à un moment donné. J’en parle tout le temps, et ils me disent : « Je ne chanterai pas avec toi, papa.' »

McGraw a également été ouvert sur le fait que lui et Hill ont vécu leur part de difficultés au cours des 27 années où ils ont été ensemble. Bien qu’il ne puisse pas cerner la « clé » d’un mariage réussi, il a déclaré à Entertainment Tonight Canada : « Nous avons pris l’engagement dès le début, » en discutant du mariage et des enfants, « de ne pas simplement quitter la porte quand des problèmes sont survenus. »

McGraw a récemment déclaré qu’il « serait mort » s’il n’avait pas épousé Hill. Le crooner de « It’s Your Love », qui a lutté contre la dépendance et 15 ans de lutte contre la sobriété, a admis que Hill avait toujours été sa grâce salvatrice.

« Je vous le garantis, si je ne m’étais pas marié avec Faith à 29 ans, A, j’aurais probablement ruiné ma carrière, et, B, je serais déjà mort avec ma carrière en ruine, un ou plusieurs l’autre, et cela n’aurait jamais été là où il est actuellement », a déclaré McGraw à l’animateur d’Apple Music, Zane Lowe.

McGraw et Hill ont sorti leur tout premier album ensemble en 2017, « The Rest of Our Life », qui présente des duos tels que « The Bed We Made » et « Speak to a Girl », ainsi que des morceaux en solo.

En plus d’enregistrer et de jouer ensemble, les deux hommes ont joué le rôle du mari et de la femme fictifs James et Margaret Dutton, les ancêtres de la famille Dutton de « Yellowstone », dans le spin-off à succès de la série, « 1883 ». Ils ont révélé en décembre 2021 qu’ils avaient décidé de ne pas répéter ensemble.

« Après avoir été mariés pendant 25 ans, nous pensions tous les deux que ce serait la manière la plus authentique de représenter Margaret et James. Et nous ne voulions tout simplement pas que l’un ou l’autre de nous ait une idée préconçue de ce qu’ils seraient. Nous Je voulais juste que ce soit réel et aussi authentique que possible », a déclaré Hill.