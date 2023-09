Tim McGraw partage la « meilleure partie » de l’anniversaire de sa femme Faith Hill et le cadeau surprenant qu’il lui a offert

La superstar country Tim McGraw célèbre plusieurs occasions spéciales, notamment l’anniversaire de son épouse bien-aimée Faith Hill et son nouvel album, « Standing Room Only ».

McGraw, 56 ans, a partagé la « meilleure partie » de la célébration et la surprise qu’il a organisée pour sa femme depuis 27 ans.

« Nous avons passé un très bon moment. Nous avons passé du temps dans notre hôtel et elle a eu un gâteau d’anniversaire, qui est son gâteau préféré, et l’hôtel l’a fait pour elle. Elle a reçu des fleurs », a-t-il déclaré à Fox News Digital sur iHeartRadio. Festival de musique, organisé vendredi à la T-Mobile Arena de Las Vegas.

L’interprète de « It’s Your Love » a continué de s’extasier sur sa femme et a révélé le cadeau surprenant qu’il lui avait offert lors de ce jour mémorable.

« Je lui ai offert de jolis sweats pour son anniversaire », a ri McGraw. « Je veux dire, elle a déjà trop de bijoux, alors j’ai dû faire quelque chose de différent cette année… passer du temps ensemble était la meilleure partie. »

McGraw a récemment montré à quel point il était toujours éperdument amoureux de Hill après plus de deux décennies de mariage.

La star de la country a qualifié sa femme de « meilleure amie » dans une note d’amour publique pour son 56e anniversaire jeudi.

« Joyeux anniversaire à l’amour de ma vie, à mon partenaire et à mon meilleur ami », a écrit McGraw sur son Instagram avec une photo glamour de Hill lors d’un événement.

Il a ajouté : « Tu illumines chaque pièce dans laquelle tu entres. Et tu illumines mon cœur et mon âme. Je t’aime plus que je ne pourrais jamais l’exprimer en un million d’années. C’est ton jour mon amour !!!!! » McGraw a également inclus un emoji de cœur et de visage qui s’embrasse.

Après 27 ans de mariage, McGraw a remercié sa femme pour leur mariage réussi mais difficile.

« C’est vraiment elle. C’est la grâce qu’elle a pour moi », a partagé McGraw avec Fox News Digital sur le tapis rouge d’iHeartRadio. « Je lui ai probablement fait subir plus que j’aurais dû, et c’est une très, très grande dame. »

Bien que les superstars de la musique aient été confrontées à des défis dans leur mariage, alors que McGraw luttait contre la dépendance et 15 ans de lutte contre la sobriété, l’interprète de « Humble and Kind » avait précédemment admis que Hill avait toujours été sa grâce salvatrice.

Le chanteur country, trois fois lauréat d’un Grammy Award, a également déclaré précédemment que sa carrière n’existerait pas sans sa femme.

Le natif de Louisiane a sorti son 17e album studio, « Standing Room Only », en août et se prépare à commencer sa tournée en 2024.

McGraw a continué à expliquer à Fox News Digital l’inspiration derrière son dernier album.

« Il suffit de trouver une musique ambitieuse à bien des égards et très cinématographique… qui raconte des histoires. C’est ce que j’essaie de faire pour chaque disque », a noté McGraw.

« Je pense que ce disque en particulier contient beaucoup de chansons. Il a juste une bonne mentalité positive. Cela vous fait du bien. »

Le chanteur de « Live Like You Were Dying » a ajouté ce qu’il attendait avec impatience au iHeartRadio Music Festival avant sa prestation.

« Il y a tellement d’artistes différents de genres différents et de gens que je n’ai jamais vu en concert auparavant, donc je suis vraiment enthousiasmé par cela », a fait remarquer McGraw. « C’est parfois un peu angoissant… vous jouez devant un public qui ne connaît pas nécessairement votre musique… donc ça la rend excitante, nerveuse et tout ça en même temps. »

Le festival de musique iHeartRadio 2023 sera diffusé en direct pour les fans via les stations de radio iHeartMedia et sur Hulu.