Tim McGraw ne peut pas courir après s’être cassé le pied trop de fois

Tim McGraw a révélé qu’il commençait sa journée par une marche – pas une course – en raison d’une blessure.

McGraw a partagé avec Entertainment Tonight Canada que son rituel d’avant-spectacle impliquait de courir plusieurs kilomètres, mais il a dû arrêter parce qu’il s’est cassé le pied trop de fois.

« Ouais, marchez », a-t-il dit lorsqu’on l’a interrogé sur sa routine d’exercice. « Je ne peux plus courir parce que je me suis cassé le pied tellement de fois. Je commence chaque journée par une heure de marche. »

Il a admis qu’avant ses blessures, « nous avions l’habitude de courir 7 ou 8 miles avant chaque spectacle ».

Au cours de l’interview, l’interprète de « Something Like That » a également révélé son plat réconfortant préféré, que sa femme de 27 ans, Faith Hill, prépare.

« Ah, la nourriture du Sud », a déclaré McGraw à propos de son repas de triche préféré. « Je veux dire, la cuisine du sud de ma femme. Elle cuisinera n’importe quoi, mais mon repas de triche est généralement composé de pois, de pain de maïs, de légumes verts, de côtelettes de porc, de frites et de sauce. »

Bien que la cuisine du sud de Hill se classe en tête de liste de son mari, il apprécie d’autres friandises de temps en temps.

« Gâteau Coca-Cola », a déclaré McGraw au point de vente avant de partager qu’il aime aussi les céréales Cocoa Puffs. « Ma femme peut dire quand je me lève au milieu de la nuit parce que je laisse une traînée de bouffées de cacao partout parce que je remplis trop mon bol. »

Le parcours de perte de poids de McGraw s’est accéléré après avoir joué dans le film « Four Christmases » de 2008 avec Vince Vaughn et Reese Witherspoon. Il pesait environ 215 livres lorsque le film est sorti.

Lorsque sa fille Gracie a noté que son père avait l’air « grand sur l’écran », McGraw a commencé à modifier son régime alimentaire et sa routine d’exercice et a perdu 40 livres.

« Je m’en suis sorti pendant un moment », a déclaré McGraw à Men’s Health. « J’étais au sommet de ma carrière et je n’en profitais pas. »

En plus de l’alcool, il a complètement coupé les « aliments pour relais routiers » et les cheeseburgers et a commencé à incorporer plus de mouvement dans sa routine quotidienne.

En plus de son rituel d’avant-spectacle, McGraw a récemment partagé quelques secrets sur la façon dont son mariage a survécu à l’épreuve du temps.

« Je ne sais pas s’il y a une clé. Nous disons toujours que nous avons 27 ans à venir, c’est comme 96 dans le show business », a-t-il plaisanté lors d’une interview avec Entertainment Tonight Canada. « C’est presque comme des années de chien. »

Bien que la star de la country ait admis qu’il n’avait pas la « clé » d’un mariage réussi, il connaît certainement le chemin vers le cœur de sa femme après avoir célébré plus de deux décennies ensemble.

Pour que leur mariage fonctionne, McGraw a avoué avoir fait une promesse à Hill au début de leur relation.

« Nous nous sommes juste engagés dès le début, lorsque nous avons décidé pour la première fois que nous allions nous marier et avoir des enfants, que nous ne partirions pas simplement en cas de problème », a-t-il expliqué.

McGraw, 56 ans, et Colline, 55 ans, se sont rencontrés pour la première fois en 1994 mais n’ont commencé à se fréquenter qu’en 1996. Ils se sont mariés plus tard cette année-là. Le couple a trois filles : Gracie, 26 ans, Maggie, 25 ans et Audrey, 21 ans.

La légende de la musique country se prépare pour sa tournée « Standing Room Only » et sera rejointe par Carly Pearce. McGraw a décrit Pearce comme une « grande artiste, une personne si gentille et elle a une belle carrière. Donc, ce sera amusant de la faire sortir. »

La tournée, qui porte le nom de son dernier album, débute à Central Park vendredi, le jour même de la sortie de l’album.

La tournée « Standing Room Only » se terminera en juin 2024 à Phoenix, en Arizona.

Tracy Wright de Fox News Digital a contribué à ce rapport.