Tim McGraw et Faith Hill vendent la ferme Franklin à des investisseurs pour 15 millions de dollars

Tim McGraw et Faith Hill, deux puissants de la musique country, ont vendu leur ferme de 620 acres près de Nashville à un nouveau groupe d’investisseurs pour 15 millions de dollars.

L’établissement abrite l’historique Beechwood Hall, construit en 1865 et appartenant plus tard à Hank Williams Sr.

BKDM, le groupe qui a acheté la propriété, est dirigé par Columbia, le courtier immobilier du Tennessee Dan McEwen, et implique également le partenaire fondateur et directeur général de Pinnacle Asset Management Brock Kidd et le maire de Columbia Chaz Molder.

Bien que le groupe n’ait pas encore annoncé ses plans pour la propriété, il espère préserver l’histoire du terrain et prévoit de continuer à rechercher d’autres terres de valeur dans le Tennessee moyen.

Qu’est-ce qui attend Trump après les inculpations ? Comment les entreprises traitent les accusations criminelles.

Qui est le directeur financier inculpé de Trump ? :Allen Weisselberg est le directeur financier de la Trump Organization. Que fait un directeur financier ?

« Je suis un fier natif du Tennessee et j’ai de nombreux souvenirs merveilleux du séjour de ma famille à Leiper’s Fork », a déclaré Kidd dans un communiqué de presse. « Cette ferme pourrait très bien être la plus belle de notre état, et le fait qu’elle soit située à six minutes du centre-ville de Franklin la rend d’autant plus remarquable. »

La vente a été signalée pour la première fois par le Nashville Business Journal.

Quatre ans sur le marché :Kelly Clarkson vend un manoir de la région de Nashville pour 6,3 millions de dollars

Vous avez 89,75 millions de dollars ? :La maison de Beverly Hills avec des liens avec « Le Parrain », Beyoncé et le magnat de la presse en vente