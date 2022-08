Tim McGraw et Faith Hill célèbrent l’anniversaire de leur fille Maggie à New York

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Faith Hill et Tim McGraw ont profité d’une sortie en famille ce week-end.

Hill et McGraw ont récemment été aperçus au Polo Bar de New York pour célébrer le 24e anniversaire de leur fille Maggie.

Le couple puissant de la musique country arborait des looks décontractés, et leurs deux autres filles – Gracie, 25 ans, et Audrey, 20 ans – étaient également présentes.

Hill était vêtue d’une longue robe noire avec ses cheveux relevés en un chignon désordonné, et McGraw arborait un polo rentré dans un pantalon blanc et des bottes de cow-boy marron classiques. Maggie, la fille d’anniversaire, portait une robe blanche fleurie et une paire de bottes de cow-boy.

McGraw est allé sur Instagram le 12 août pour l’anniversaire de Maggie et a partagé un doux message avec une photo de Maggie souriant dans un chapeau de cowboy.

“Joyeux 24e anniversaire à notre remarquable cadette MAGGIE ! Ta mère, tes sœurs et moi sommes très fières de toi. Ton dynamisme, ton éthique de travail et ta détermination enthousiaste à rendre le monde meilleur m’inspirent chaque jour…… . Je t’aime Mags-a-Million !!!! Papa,” il a écrit.

McGraw et Hill ont partagé la vedette dans la série préquelle “Yellowstone” “1883”. Les stars de la country incarnent James et Margaret Dutton dans la série dramatique de Taylor Sheridan.

En “1883”, la famille Dutton entreprend un voyage vers l’ouest à travers les Grandes Plaines vers le dernier bastion de l’Amérique sauvage. La série de 10 épisodes est sortie à la fin de l’année dernière.

McGraw avait précédemment déclaré à Fox News qu’agir en face de sa femme ne faisait qu’améliorer ses performances.

“Au milieu d’une scène, il y a des petits gestes qu’elle me fait, comme quand elle sait que je suis un peu hors piste. Elle me lançait ce regard pour me redresser”, a-t-il admis.

“Comme quand nous chantons sur scène, et que je chante à plat sur ma partie d’harmonie. Je vais avoir ce regard d’elle, et je sais que je ferais mieux de me redresser parce que je ne le fais pas assez bien. Alors nous avons définitivement ce genre de communication entre nous”, a ajouté McGraw.

McGraw et Hill se sont mariés en octobre 1996 et fêteront leur 26e anniversaire de mariage cette année.

Après avoir terminé “1883”, McGraw est reparti en tournée. Son prochain arrêt dans le sud de la Californie est le 9 septembre. Il continuera à jouer des spectacles en Californie et en Arizona jusqu’en octobre.