Tim McGraw dit que ses filles, Gracie, Maggie et Audrey sont de grandes chanteuses – Hollywood Life

Tim McGraw, 56 ans, s’est extasié sur ses trois filles et leur talent de chanteuse, dans une nouvelle interview vendredi. Le chanteur country a appelé Gracie26, Maggie25, et Audrey21 ans, « grands chanteurs », lorsqu’il s’adressait à Bonjour Amérique pour leur série de concerts d’été. Il a également félicité sa femme et la mère des filles, Colline de la Foi55.

« Les trois filles sont de très bonnes chanteuses. Je dis toujours à tout le monde que je suis le pire chanteur de la famille. Sérieusement, parmi mes filles et ma femme, c’est à quel point elles sont bonnes », a-t-il déclaré lors de l’interview.

«Gracie, l’aînée, elle est ici à New York. Elle cherche sa première grande percée à Broadway, ce qui va arriver bientôt, j’en suis sûr », a-t-il poursuivi. « Notre plus jeune est également chanteuse et actrice, et notre deuxième fille travaille dans [Washington] DC sur la colline du Capitole. Ce sont toutes des filles formidables.

Les commentaires de Tim sur sa famille surviennent deux jours seulement après que lui, sa femme et ses deux plus jeunes filles ont fait la une des journaux pour avoir assisté à l’événement Academy of Country Music Honors 2023 au Ryman Auditorium de Nashville, Tennessee. Ils ont tous posé sur le tapis rouge de l’événement en arborant des tenues à la mode. Tim, qui a reçu l’ACM Icon Award, portait un blazer blanc Dior sur une chemise noire avec une écharpe noire, un pantalon blanc, des bottes noires et son chapeau de cowboy noir emblématique, tandis que Faith portait une mini-robe noire à manches longues Valentino avec un col bénitier et des bottes noires jusqu’aux genoux.

Maggie était élégante dans sa propre robe longue noire sans manches, tandis qu’Audrey portait une longue robe blanche sans manches. Asconie robe. Ils avaient tous les deux les cheveux lâchés et assortis à du rouge à lèvres. Cette apparition était l’une des nombreuses fois où Tim et Faith ont posé lors d’un événement avec certaines ou les trois de leurs filles.

Plus tôt ce mois-ci, Tim a admis avec légèreté que même si ses trois filles avaient de superbes voix, elles avaient refusé de chanter avec lui. « Ils sont la vie de la fête à chaque fois qu’ils sont là », a-t-il déclaré. Divertissement ce soir. «Ils nous inspirent à bien des égards. J’adorerais faire une chanson avec nous cinq à un moment donné. J’en parle tout le temps, et ils me disent : ‘Je ne chanterai pas avec toi, papa.’