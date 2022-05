Tim McGraw, Chris Pratt et Selena Gomez sont les vedettes qui s’expriment sur la fusillade dans une école au Texas

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Tim McGraw, Chris Pratt et Selena Gomez n’étaient que quelques-unes des stars à s’être exprimées sur la fusillade dans une école du Texas, où 19 enfants et deux enseignants ont été tués lors d’une attaque à l’école élémentaire Robb mardi.

Au moins 17 personnes ont également été blessées par le tireur, qui a utilisé un fusil d’assaut et a été tué par la police qui a répondu. La fusillade à Uvalde, au Texas, est désormais la troisième fusillade scolaire la plus meurtrière de l’histoire américaine après la fusillade de l’école primaire de Sandy Hook, où 28 personnes ont été tuées en 2012, et la fusillade de Virginia Tech, en 2007, où 33 personnes sont mortes.

“Je ne peux même pas imaginer la douleur que ressentent les familles d’Uvalde”, a écrit McGraw sur Twitter quelques heures seulement après l’incident. “Pour moi, il ne s’agit pas d’aspects politiques, de libertés personnelles ou de croyances. Nous, en tant qu’êtres humains, devons réaliser que nous avons une maladie qui a besoin d’être reconnue, traitée et guérie.

“Je ne suis pas assez intelligent, comme la plupart des gens, pour comprendre que nous devons avoir un dialogue et une action réels et impartiaux sur ce qu’il faut faire pour trouver une solution. .

Il a ajouté: “Pendant une minute, laissons de côté nos visions idéalistes et concentrons-nous sur le genre de monde dans lequel nous voulons que nos enfants grandissent. Ce genre de tragédie est devenu beaucoup trop courant, beaucoup trop acceptable. Cela n’aurait pas dû être acceptable il y a 20 ans, il y a 4 ans ou il y a une semaine. Cela NE DEVRAIT PAS être acceptable. Ce n’est pas normal.”

Chris Pratt a partagé une image de collage de 16 des enfants tués dans la fusillade à l’école. Il a récemment mis au monde sa deuxième fille avec sa femme Katherine Schwarzenegger et a un fils, Jack, avec son ex-femme Anna Faris.

“Comme nous tous, je suis dévasté et j’ai le cœur brisé”, a écrit Pratt. “Ce type de mal est insondable. Je prie pour les familles de chacun de ces enfants, pour ces belles âmes prises bien trop tôt. Je ne peux tout simplement pas imaginer ce que vivent les parents. Je suis vraiment désolé.”

Selena Gomez a écrit sur Twitter : “Aujourd’hui, dans mon état d’origine, le Texas, 18 étudiants innocents ont été tués alors qu’ils essayaient simplement d’obtenir une éducation. Une enseignante a été tuée en faisant son travail ; un travail inestimable mais malheureusement sous-estimé. Si les enfants ne sont pas en sécurité à l’école où sont-ils en sécurité ?”

Elle a poursuivi dans un autre tweet : “C’est tellement frustrant et je ne sais plus quoi dire. Ceux qui sont au pouvoir doivent arrêter de parler du bout des lèvres et changer les lois pour empêcher ces fusillades à l’avenir.”

Gomez a ajouté un lien vers l’organisation à but non lucratif Everytown, un groupe qui “s’efforce d’éduquer les décideurs politiques, ainsi que la presse et le public, sur les conséquences de la violence armée et de promouvoir les efforts pour garder les armes hors des mains des criminels”.

Taylor Swift s’est également exprimé, partageant l’appel de l’entraîneur-chef des Golden State Warriors, Steve Kerr, pour le contrôle des armes à feu.

“Rempli de rage et de chagrin, et tellement brisé par les meurtres à Uvalde”, a écrit Swift. “Par Buffalo, Laguna Woods et tant d’autres. Par la façon dont nous, en tant que nation, sommes devenus conditionnés à un chagrin insondable et insupportable. Les mots de Steve sonnent si vrai et sont si profonds.”

Kerr a demandé une réforme lors d’une conférence de presse quelques heures seulement après la fusillade. « Quand allons-nous faire quelque chose ? Il a demandé. “Je suis fatigué. Je suis tellement fatigué de me lever ici et d’offrir mes condoléances aux familles dévastées là-bas. Je suis fatigué des moments de silence. Assez.”

Matthew McConaughey, originaire de la petite ville du Texas à environ 85 miles de San Antonio, a écrit: “Une fois de plus, nous avons tragiquement prouvé que nous ne sommes pas responsables des droits que nos libertés nous accordent.”

Il a supplié chaque Américain de “se regarder plus longtemps et plus profondément dans le miroir et de se demander : ‘Qu’est-ce que nous apprécions vraiment ? Comment pouvons-nous répéter le problème ? Quels petits sacrifices pouvons-nous individuellement faire aujourd’hui, pour faire pression et une nation, un État et un quartier plus sûrs demain ? » Nous ne pouvons pas expirer une fois de plus, trouver des excuses et accepter ces réalités tragiques comme le statu quo.”

Kim Kardashian a fait référence à un vieil essai qu’elle a écrit en l’honneur de la Journée nationale de sensibilisation à la violence armée, dans lequel il y a cinq ans, elle se demandait : “Est-il plus important de protéger le deuxième amendement que de protéger nos propres enfants ?”

Elle a ajouté sur ses histoires Instagram: “Je me sens navrée, dégoûtée et furieuse du peu de choses qui ont été faites par les législateurs pour promulguer des lois sur les armes à feu qui protègent nos enfants. Il n’y a aucune excuse et aucune justification pour ce qui s’est passé hier. Les lois actuelles en notre pays autour du contrôle des armes à feu ne protège pas nos enfants. Nous devons pousser les législateurs à promulguer des lois adaptées au monde d’aujourd’hui.

Kardashian a poursuivi: “Nous ne pouvons plus accepter cela comme normal. Ce n’est pas normal qu’un adolescent tue des enfants. Ce n’est pas normal que nos enfants pratiquent des exercices de tir actifs dans les écoles. Ce n’est pas normal d’être abattu en faisant l’épicerie. Je ne suis pas engourdi par ça. Je ne serai jamais engourdi par ça. Nous ne pouvons pas l’accepter.”

Britney Spears a écrit sur Instagram: “Mon cœur est brisé. Je suis à court de mots. Mes prières vont aux victimes de Robb Elementary et à leurs familles. Nos sympathies et nos condoléances ne suffisent tout simplement pas. Nous devons agir. Nous avons besoin de changement . Assez, c’est assez. Nous continuerons à prier même si ce n’est pas suffisant pour guérir la perte.”