Tim McGraw célèbre le 57e anniversaire de sa femme Fail Hill

Tim McGraw a rendu un hommage sincère à sa femme Faith Hill à l’occasion de son 57e anniversaire.

McGraw s’est rendu sur Instagram samedi pour partager un doux message pour Hill.

La star de la musique country a publié une superbe photo de Hill, mère de leurs trois filles.

McGraw, 57 ans, a écrit une douce note, faisant référence à Hill comme étant sa « belle, forte, folle et dure à cuire ».





« Joyeux anniversaire à cette femme remarquable ! Ma femme est belle, forte, folle et dure à cuire !!! », a-t-il écrit, ajoutant : « J’aime ma fille de tout ce que je suis et de tout ce que je pourrais espérer être ! Elle est notre phare, notre roc, notre force. »

McGraw a évoqué la chance qu’ils ont pour lui et leurs filles : « Les filles et moi sommes vraiment bénis ! Nos filles ne pourraient pas avoir de meilleur modèle dans leur vie pour être des femmes incroyablement fortes. Et pour croire en elles-mêmes et être aux commandes de leur vie (de tous les aspects de leur vie) ! »

« Honorons les femmes de nos vies avec respect et assurons-nous de lutter pour leurs droits à leurs côtés ! », a-t-il conclu.

De plus, leurs filles, Gracie, 27 ans, Maggie, 26 ans, et Audrey, 22 ans, ont également rendu hommage à leur mère depuis leurs comptes Instagram respectifs.

Gracie a partagé une photo d’eux ensemble au bord d’une piscine, qualifiant Hill de « meilleur des meilleurs ».

Maggie a qualifié sa mère de « meilleure amie » à côté d’une photo d’elles en train de danser à un concert.

Pendant ce temps, Audrey exprimait son admiration avec un doux message, disant : « Joyeux anniversaire maman, la plus belle, à l’intérieur comme à l’extérieur. Je t’aime tellement. »