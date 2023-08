Tim McGraw avoue avoir fait l’amour sur cette chanson qui a conduit à un mariage de 27 ans avec Faith Hill

Tim McGraw a une confession à faire.

Lors d’un événement précédant sa prochaine tournée Standing Room Only, la star de la country a admis quelle chanson spéciale lui faisait penser à sa femme de 27 ans, Faith Hill.

« Eh bien, il y a une chanson et c’est vraiment un instrument, mais il y en a une. Je vais probablement avoir des ennuis pour avoir dit cela. Dieu, s’il te plaît, pardonne-moi, bébé », a déclaré McGraw à Yahoo Entertainment, faisant référence à sa femme.

TIM MCGRAW RÉVÈLE LA SEULE CHOSE QU’IL NE FERA PAS À SES CONCERTS : « J’AI PEUR À MORT »

« C’est ‘Samba Pa Ti’ de Santana. C’est un peu notre chanson. »

McGraw, 56 ans, a partagé que son oncle lui avait présenté la chanson du groupe de rock latin et a suggéré au chanteur country de la conserver pour une occasion spéciale.

« Mon oncle m’a dit une fois – mon oncle Hank, un vieux hippie qui vit dans la Napa Valley – qu’il l’a joué pour moi il y a des années sur la route. Il adorait cette chanson aussi. Il a dit: » Je vais te dire quelque chose.’ Il dit: « Ne fais jamais l’amour avec une femme avec cette chanson à moins que tu n’aies l’intention de l’épouser. » Et donc je ne l’ai pas fait jusqu’à ce que je l’aie fait. Et puis je l’ai fait « , a expliqué McGraw.

TIM MCGRAW ET FAITH HILL CÉLÈBRENT L’ANNIVERSAIRE DE SA FILLE MAGGIE À NEW YORK

McGraw et Hill sont mariés depuis plus de deux décennies et ont trois filles : Gracie, 26 ans ; Maggie, 24 ans ; et Audrey, 21 ans.

Le crooner « I Like It, I Love It » a continué à jaillir sur sa femme et leur mariage de longue durée. McGraw a déclaré que les deux étaient dans leur phase de « deuxième lune de miel ».

« Nous aimons toujours dire que nous sommes mariés depuis 92 ans dans le langage du showbiz ; c’est comme des années de chien », a-t-il plaisanté.

TIM MCGRAW, SA FILLE GRACIE S’HARMONISENT À LA CHANSON DE BARBRA STREISAND PENDANT LE ROAD TRIP : « DANG, CETTE FILLE PEUT CHANTER ! »

McGraw a également admis la partie la plus difficile d’être père de trois enfants – vivre à la maison sans les enfants.

« C’était difficile au début, comme les six premiers mois. Je pense que c’est toujours plus difficile pour maman quand les filles partent », a déclaré McGraw.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« C’était assez difficile parce que c’était vide et que l’énergie de la maison était en quelque sorte partie. … Après environ six mois, nous avons en quelque sorte pensé, quand nous nous sommes mariés, nous avons eu un enfant tout de suite – nous avons eu Gracie tout de suite. Et maintenant, nous avons en quelque sorte … du temps pour nous-mêmes, et c’est à nouveau une sorte de lune de miel. Donc, nous l’avons bien apprécié.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS ‘

Le natif de Louisiane devrait sortir son 17e album studio, « Standing Room Only », le 25 août.