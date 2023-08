Tim McGraw admet qu’éviter la tentation n’est pas facile dans le parcours de sobriété

Tim McGraw prend conscience de sa lutte de 15 ans contre la sobriété.

Bien que la star de la country ait admis que ce n’était pas un voyage facile, il a montré sa gratitude envers sa femme Faith Hill pour avoir été sa grâce salvatrice.

« Elle a toujours été mon rocher. Elle est mon rocher dans tout ce que je fais. Je ne pense pas que je pourrais me tenir debout sans m’appuyer sur elle dans tout ce que je fais », a partagé McGraw, 56 ans, lors d’une interview avec Yahoo Entertainment.

TIM MCGRAW CONFESSE FAIRE L’AMOUR À CETTE CHANSON A MENÉ À UN MARIAGE DE 27 ANS AVEC FAITH HILL

Malgré le soutien inconditionnel de Hill, McGraw a avoué qu’il était difficile d’éviter la tentation pendant son parcours de sobriété.

« Ce n’est pas un chemin linéaire », a-t-il noté. « Il y a des revers… il y a des moments où vous avancez et faites du bon travail, et il y a des moments où vous reculez. Et ce sera probablement un processus tout au long de ma vie et quelque chose pour lequel je dois faire preuve de diligence… vraiment continuer à travailler. «

McGraw a fait ces commentaires lors d’un événement avant sa prochaine tournée Standing Room Only.

Il a franchement expliqué comment sa « chanson très personnelle… très émouvante et très honnête », « Hey Whiskey », aborde le sujet de son abus d’alcool passé et de sa forte consommation d’alcool.

TIM MCGRAW RÉVÈLE LA SEULE CHOSE QU’IL NE FERA PAS À SES CONCERTS : « J’AI PEUR À MORT »

Le crooner « Live Like You Were Dying » est fièrement sobre depuis 2008.

McGraw a ajouté que l’écriture du morceau « Hey Whiskey » était « cathartique » pour lui « à bien des égards » pour l’aider à combattre ses démons intérieurs.

Le père de trois enfants a également partagé quelle chanson l’a le plus marqué au cours de sa carrière.

« Oh, ‘It’s Your Love’, parce que c’était la toute première chanson que Faith et moi avons jamais faite ensemble », a-t-il immédiatement répondu.

« Nous étions très tôt dans notre relation, et c’était juste quelque chose qui nous a vraiment rapprochés d’une manière que je ne sais pas ce que d’autre aurait pu avoir. Et puis je me souviens avoir tourné la vidéo. … Faith était enceinte de Gracie. Cela C’était juste un moment si spécial et un moment spécial, le début d’une longue relation. Je considère toujours cela comme quelque chose qui a non seulement changé mon monde musical, mais aussi ma vie.

TIM MCGRAW ET FAITH HILL CÉLÈBRENT L’ANNIVERSAIRE DE SA FILLE MAGGIE À NEW YORK

« It’s Your Love » a remporté quatre Academy of Country Music Awards en 1997 dans les catégories single, chanson, vidéo et vocal de l’année.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

McGraw et Hill sont mariés depuis plus de deux décennies et ont trois filles – Gracie, 26 ans; Maggie, 24 ans ; et Audrey, 21 ans.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS ‘