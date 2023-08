Tim McGraw a refusé de laisser la dépendance ou le poids déterminer 30 ans de carrière dans la musique country

Tim McGraw sait comment « vivre comme si vous étiez en train de mourir » – c’est tout simplement devenu son mode de vie.

Entre les heures passées au gymnase pour entretenir son physique et les heures passées à la maison avec sa femme, Faith Hill, et leurs trois filles (si elles ont l’occasion de passer), McGraw s’est assuré de mettre autant l’accent sur son famille que sa carrière au cours des 30 dernières années en tant que star de la musique country.

Son ascension vers le sommet – tout comme sa bataille contre l’alcoolisme – n’a pas été linéaire. Alors que son premier album était un flop, il a gardé le cap et ne s’est contenté que du meilleur. La foi en lui-même et la gratitude envers ceux qui l’ont soutenu tout au long de son chemin l’ont aidé à rester debout sur des bases solides.

Tim McGraw et Faith Hill étaient en relations avec d’autres personnes lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois lors d’un concert en 1994, mais se sont reconnectés deux ans plus tard lorsqu’elle a ouvert pour lui lors de sa tournée.

« Nous étions jeunes et idiots et amoureux aux yeux gluants », a déclaré McGraw Gens de leur étincelle initiale. Il a proposé les coulisses d’un festival à l’été 1996, et ils se sont mariés des mois plus tard.

McGraw et Hill sont mariés depuis près de trois décennies et ont trois filles : Gracie, 26 ans ; Maggie, 24 ans ; et Audrey, 21 ans.

Hill a donné naissance à leur première fille en mai 1997, le même mois où ils ont sorti leur premier single ensemble, « It’s Your Love », qui a remporté le single, la chanson, la vidéo et l’événement vocal de l’année aux Academy of Country Music Awards. La chanson est toujours l’un des meilleurs succès de McGraw de tous les temps.

Depuis, ils ont sorti plusieurs chansons à succès et se sont produits dans tout le pays lors de leur tournée Soul2Soul en tête d’affiche, l’une des tournées les plus rentables de la musique country. Il a vendu plus de 50 millions de disques, avec 10 albums en tête des charts et des dizaines de singles n ° 1.

McGraw et Hill ont également le bug d’acteur et ont joué le rôle de James et Margaret Dutton dans le « Yellowstone » série préquelle, « 1883 ». Son temps sur le grand écran comprenait également des rôles principaux dans « Friday Night Lights », « The Blind Side » et « The Kingdom ».

McGraw, le fils du légendaire joueur de baseball professionnel Tug McGraw, a récemment avoué qu’il y avait un air spécial qui le faisait encore penser à sa femme.

« Eh bien, il y a une chanson, et c’est vraiment un instrument, mais il y en a une. Je vais probablement avoir des ennuis pour avoir dit cela. Dieu, s’il te plaît, pardonne-moi, bébé », a déclaré McGraw dans une interview avec Yahoo Entertainment. « C’est ‘Samba Pa Ti’ de Santana. C’est un peu notre chanson. »

Son oncle lui a présenté la mélodie du groupe emblématique des années 70 et a également suggéré à Tim de conserver la mélodie pour une occasion spéciale.

« Mon oncle m’a dit une fois – mon oncle Hank, un vieux hippie qui vit dans la Napa Valley – qu’il l’a joué pour moi il y a des années sur la route », a déclaré McGraw. « Il adorait cette chanson aussi. Il a dit : ‘Je vais te dire quelque chose.’ Il dit: « Ne fais jamais l’amour avec une femme avec cette chanson à moins que tu n’aies l’intention de l’épouser. » Et donc je ne l’ai pas fait jusqu’à ce que je l’ai fait. Et puis je l’ai fait.

Ils sont dans la phase « deuxième lune de miel » de leur mariage.

« Nous aimons toujours dire que nous sommes mariés depuis 92 ans dans le langage du showbiz ; c’est comme des années de chien », a-t-il plaisanté.

Quelques choses qui maintiennent leur mariage de 27 ans solide sont les soirées de rendez-vous, la prière et peu de temps pour être seul.

« Nous avons tous les deux nos routines quotidiennes et nous avons nos propres vestiaires », a déclaré Hill à People. « Nous avons chacun notre propre espace pour nous retirer, nous avons donc du temps pour nous. »

Il s’est appuyé sur Faith depuis aussi longtemps qu’il se souvienne. En 2008, McGraw a révélé à sa femme son combat contre l’alcoolisme.

« Je me souviens d’un moment où je me levais du lit et que j’allais au cabinet d’alcool et que je prenais un gros coup à 8h00 du matin et que je pensais: » Je dois réveiller les enfants « », a-t-il déclaré Écuyer en 2021.

« Je suis allé directement voir ma femme et j’ai dit : « C’est là que j’en suis. J’étais effrayé. Elle m’a juste attrapé et m’a étreint et a changé ma vie. »

Son parcours de sobriété n’a pas été facile, mais il a félicité Hill d’avoir été un guide malgré les difficultés. « Elle a toujours été mon rocher. Elle est mon rocher dans tout ce que je fais », a déclaré McGraw à Yahoo Entertainment. « Je ne pense pas que je pourrais me tenir debout sans m’appuyer sur elle dans tout ce que je fais. »

En plus de sa femme, les enfants de McGraw ont été une force directrice pour l’aider à changer sa vision de la santé.

À peu près au même moment où il a affronté de front sa bataille contre l’alcoolisme, McGraw a joué dans le film de 2008 « Four Christmases » avec Vince Vaughn et Reese Witherspoon. Il pesait environ 215 livres lorsque le film est sorti.

Lorsque sa fille Gracie a noté que son père avait l’air « grand sur l’écran », McGraw a commencé à mettre en œuvre des changements dans son régime alimentaire et sa routine d’exercice, et a pris 40 livres.

« Je m’en suis sorti pendant un moment », a déclaré McGraw à Men’s Health. « J’étais au sommet de ma carrière et je n’en profitais pas. »

En plus de l’alcool, il a complètement supprimé les « nourritures d’arrêt de camion » et les cheeseburgers, et a commencé à incorporer plus de mouvement dans son quotidien.

« J’utilise tout mon corps pour chanter – mes jambes, mes fesses », a-t-il déclaré. « Et avoir plus de contrôle sur ces choses rend ma voix plus forte. »

« Me concentrer sur ma santé physique n’a pas seulement rendu mon corps plus sain, cela m’a rendu plus sain à tous les niveaux », a déclaré McGraw dans un récent post Instagram en 2019. « Bouger quotidiennement et faire de l’exercice régulièrement était un caillou qui a déclenché un effet d’entraînement, améliorer ma façon de manger, de dormir, d’avoir des relations avec les autres et de me présenter à la fois personnellement et professionnellement. Cela a fait de moi une meilleure personne à côtoyer.

Sa dernière ballade, « Hey Whiskey », établit des comparaisons avec sa propre relation compliquée avec l’alcool.

Il chante « Tout ce que j’ai fait, c’est t’accorder mon attention / Tous les vendredis soirs depuis que j’ai vingt-deux ans / Je t’ai fait confiance avec mes intentions naïves / Hé whisky, qu’est-ce que je t’ai fait? / Je t’ai donné chaque centime dans ma poche / Tu m’as aidé à mentir et m’a fait dire la vérité / Je suis resté avec toi toute la nuit quand tu es venu appeler / Hey whisky, qu’est-ce que je t’ai fait ? »

McGraw a admis qu’il voulait « creuser plus profondément » avec son 17e album, « Standing Room Only », qui fait ses débuts fin août et comprend une tournée en 2024 avec l’invitée spéciale Carly Pearce.

« En tant qu’artiste, je veux toujours creuser plus profondément et m’améliorer à chaque fois que je fais un nouveau disque », a déclaré McGraw dans un communiqué. « C’est une grande partie de ce qui me motive, et je crois vraiment que c’est l’un des meilleurs projets que nous ayons réalisés. Je travaille sur cet album depuis 2020, et cette collection de chansons est parmi les plus émouvantes, pensées – la musique provocante et vivifiante que j’ai jamais enregistrée. »