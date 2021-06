Tim Martin de Wetherspoon a-t-il vraiment raison sur la migration post-Brexit ?

TPour beaucoup de gaieté, Tim Martin, président de Wetherspoon et militant pour un Brexit dur, veut désormais faciliter le travail des travailleurs de l’Union européenne dans sa chaîne de pub omniprésente de quelque 925 établissements. « Si seulement il y avait un moyen d’y parvenir » et « Tim Martin va être très ennuyé contre Tim Martin quand il le découvrira », disent les remarques typiquement sardoniques sur Twitter. Très drôle, mais au moins un tantinet injuste.

Lors du référendum de 2016, Martin a en fait exprimé l’opinion qu’il pensait que la main-d’œuvre de l’UE devrait toujours pouvoir se déplacer plus ou moins librement vers le Royaume-Uni, et ne semble pas avoir eu l’immigration comme principale motivation pour voir le Royaume-Uni quitter l’UE. ; mais bien sûr la sortie du marché unique rendait inévitable la fin de la libre circulation des travailleurs. C’est donc arrivé, et la perte de cette main-d’œuvre complique la reprise économique de Covid, l’impact de la fin du régime de congé n’étant pas encore ressenti. Il y aura certainement une période d’ajustement; et des entreprises telles que Wetherspoon peuvent faire face à des coûts de main-d’œuvre plus élevés à l’avenir, ce qui peut signifier une rentabilité plus faible et/ou des prix plus élevés. Nous verrons.

L’appel de Martin, cependant, sert à mettre en évidence deux difficultés avec le nouveau système d’immigration basé sur des points post-Brexit récemment approuvé par le Parlement. La première est que l’intrigue générale de la politique d’immigration est d’attirer les « meilleurs et les plus brillants », des travailleurs qualifiés et professionnels, et des personnes qui gagneront au moins environ le salaire moyen du Royaume-Uni, et souvent bien plus. En fait, la liste des professions éligibles pour un visa de travail britannique traditionnel est actuellement étonnamment large – des radiographes médicaux aux travailleurs de soins supérieurs, en passant par les danseurs de ballet, les vétérinaires et les archéologues. Il semble que peu ou pas d’obstacle à quiconque de n’importe où dans le monde, dûment qualifié, puisse postuler pour venir au Royaume-Uni et travailler en tant qu’infirmière, en tant qu’ingénieur ou en tant qu’« artiste », compte tenu de certaines attentes salariales. Tous sont classés dans les professions « en pénurie ». Il existe également des itinéraires spéciaux pour ceux, par exemple, nommés par une entreprise ou une banque transnationale, et ceux nommés par la Royal Society, la British Academy et UK Research and Innovation.