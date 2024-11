Tim Kaine fait une apparition surprise dans « SNL » avec l’animateur John Mulaney

Tim Kaine, sénateur démocrate de Virginie et colistier d’Hillary Clinton à la vice-présidence en 2016, a fait une apparition surprise sur « Saturday Night Live » à l’approche de l’élection présidentielle de 2024.

Kaine a surpris l’animateur de « SNL » John Mulaney dans un quiz télévisé « What’s That Name : Election Edition », lorsque le personnage de Mulaney a été mis au défi de l’identifier.

« Vous avez voté pour que je sois à un battement de cœur du Bureau Ovale lors d’une élection plus récente que la sortie de « Zootopie ». Quel est mon nom ? » dit Kaine.

Mulaney, dans le rôle du candidat au quiz télévisé, Ben a donné une réponse troublée et a souligné les similitudes entre Kaine et l’actuel candidat démocrate à la vice-présidence, le gouverneur du Minnesota Tim Walz : « Ce n’est pas de ma faute. S’il était un gars plus mémorable comme Tim Walz. C’est vraiment un gars comme Tim Walz. Voyons-les côte à côte. Non seulement il ressemble exactement à Tim Walz, mais il s’appelait aussi Tim. En réalité, il s’appelait Tim.

Kaine a rétorqué : « Je m’appelle toujours Tim. J’existe. Je suis sénateur représentant la Virginie.

Le sketch présentait également un habitué de « SNL » en tant que candidate identifiée comme « Margaret ». À la fin du sketch, il a été révélé qu’elle jouait le rôle de l’auteure canadienne Margaret Atwood, connue pour son roman dystopique influent « The Handmaid’s Tale ».

Le personnage de Mulaney est frustré lorsqu’on lui demande de nommer une victime de brutalités policières autre que George Floyd. Il s’en prend à l’animateur de « What’s That Name » joué par Michael Longfellow pour critiquer l’émission. « Pourquoi n’utilisez-vous pas votre plateforme pour vous attaquer au vrai problème ? Réalisez-vous que si Donald Trump gagne, nous allons vivre dans une version réelle de « The Handmaid’s Tale ». «

Sherman dans le rôle d’Atwood intervient alors : « Je suis désolé de vous interrompre… Si vous aviez lu ce livre, vous verriez que nous sommes pratiquement à mi-chemin. » Alors que Ben de Mulaney tente de rejeter le commentaire, l’animateur explique : « Cette femme est l’auteur de « The Handmaid’s Tale ». «

L’épisode du 2 novembre marque la sixième fois que Mulaney anime le pilier de fin de soirée de NBC. En 2022, le comédien a été intronisé au « Five-Timers Club » d’élite de l’émission pour ceux qui ont animé l’émission cinq fois ou plus.

Mulaney a travaillé à « SNL » de 2008 à 2013 en tant qu’écrivain. Il a fait peu d’apparitions à l’antenne pendant cette période. Son premier a eu lieu en avril 2010 dans « Weekend Update » dans lequel il a plaidé pour la vente de biscuits Girl Scout toute l’année.

Au fil des années, Mulaney est devenue connue pour son apparition dans des sketchs tels que « Diner Lobster », « Subway Churro », « Airport Sushi » et « Cha Cha Slide », selon NBC.

La star de Mulaney a grimpé au cours de la dernière décennie grâce à une série de comédies spéciales à succès pour Netflix, notamment «Everybody’s in LA» et «Baby J».

