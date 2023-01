Tim Howard sur son rôle de voix de la Premier League américaine

Tim Howard, analyste du studio NBC Sports Premier League, porte de grandes chaussures.

La légende de l’équipe nationale masculine des États-Unis est la principale voix de studio à l’accent américain analysant l’élite anglaise pour un public américain. Howard en est actuellement à sa troisième saison dans le studio Premier League Live de NBC. Cela fait suite à une carrière de joueur en tant que gardien de but le plus capé de l’histoire des hommes américains. Il est l’une des figures les plus reconnaissables du sport en Amérique du Nord.

La longue carrière en club d’Howard l’a mené de la MLS à la Premier League, où il a passé plus d’une décennie. Puis, il est retourné en MLS avant de terminer sa carrière en USL. Il a conclu les 24 années entre les bâtons avec le Memphis 901 FC, un club dont il est copropriétaire.

Les opportunités de co-commentaires ont augmenté ses jours de jeu. En fait, Howard a été co-commentateur pour NBC Sports lors de sa toute première année de couverture de la Premier League au cours de la saison 2013-14. Cette expérience a aidé Howard à saisir les responsabilités de l’analyse des matchs. Par conséquent, il est passé en douceur dans sa carrière d’après-joueur.

S’adressant exclusivement à World Soccer Talk lors du récent Premier League Fan Fest à Orlando, Howard a parlé plus en détail de la transition.

“Je pense que le fait que j’ai pu travailler un peu co-comms avec NBC m’a aidé à faire la transition. Je connaissais les gens, j’avais déjà une excellente relation de travail avec [NBC Sports’ Premier League producer] Pierre Moossa, les Robbies (Earle et Mustoe) et Rebecca (Lowe). C’est toujours une transition difficile pour tout athlète qui se retire du jeu. Mais, en fin de compte, cette expérience m’a aidé à me sentir en sécurité, désiré et bienvenu.

Voyages de retour en Angleterre et expérience passée

En tant qu’ancien joueur célèbre, Tim Howard suscite une attention considérable lorsque l’équipe du studio NBC visite l’Angleterre. NBC fait ce pèlerinage au moins une fois par saison. Rebecca Lowe raconte que Howard, en tant que joueur d’Everton et de Manchester United, attire tellement l’attention en raison de sa grande notoriété dans le jeu et de sa liste de contacts importante.

Des voyages en Angleterre ont aidé Howard à façonner ses points de vue, à rester connecté à la ligue et à devenir un analyste de studio plus fort.

“Je pense qu’il est très important que nous nous rendions là-bas une ou deux fois par saison, cela aide la diffusion et apporte une réelle sensation au public. Cela m’aide aussi, car cela apporte la puissance et le rythme de la Premier League, quelque chose que j’ai vécu pendant des années en tant que joueur. C’est quelque chose qui est à couper le souffle en personne et vous essayez donc de le faire comprendre au public. “

Être un ancien gardien de but hors pair donne également à Howard une perspective quelque peu différente de celle des joueurs de terrain qui deviennent analystes. Pourtant, une carrière de plus de deux décennies et le temps passé avec des centaines de joueurs différents façonnent également ses points de vue.

«La position que nous jouons dans nos carrières nous donne une vue et des perspectives différentes sur le jeu et joue sur le terrain. J’essaie de puiser dans cette expérience. J’ai beaucoup appris en 22 ans dans le football, pas seulement du point de vue des gardiens de but, mais à l’intérieur des vestiaires, lorsque l’équipe voyage et tout ça. Je veux essayer d’utiliser toutes ces expériences pour aider à transmettre mes pensées au public.

Tim Howard reste à une connexion de la Premier League

Ayant joué pendant plus de deux décennies, Howard a de nombreux anciens coéquipiers et entraîneurs. L’un des anciens coéquipiers de longue date d’Howard est Mikel Arteta. Les deux ont joué pendant cinq saisons ensemble à Everton. De plus, l’un de ses anciens managers est David Moyes, qui a entraîné Howard pendant sept saisons à Goodison Park.

Dans l’ensemble, Howard a passé une décennie à Everton et est une légende du club du Merseyside. Dans la carrière d’Howard, Everton s’est qualifié quatre fois pour la compétition européenne. Trois de ces qualifications européennes sont venues sous Moyes, avec Arteta comme coéquipier.

«Avec Moyes et Arteta, et quelques autres, j’ai une relation avec eux où je sais qui ils sont en tant que personnes où je reçois le côté tactique de leurs pensées et je peux en résoudre une partie. Il est très important que vous donniez au spectateur un aperçu de la façon dont ces personnes sont en tant que managers, coéquipiers et entraîneurs, car j’ai vécu ces expériences avec eux.

Howard a également noté la préparation impliquée dans la couverture de la ligue. Il ne se contente pas de s’éteindre à la fin des matchs et de s’allumer lorsque les matchs commencent la semaine suivante. Il apprécie le travail continu, disant que cela s’apparente, à bien des égards, à faire partie d’une équipe de club.

La préparation des matchs de chaque week-end consiste à regarder des clips et des matchs complets. Il peut relever les tendances tactiques et d’autres éléments importants. Ainsi, le téléspectateur regarde et apprend lors de chaque diffusion en studio.

« La mouture est belle. C’est pour ça que j’ai été construit. C’est ce qui vous manque lorsque vous ne pouvez plus jouer au jeu, la camaraderie d’équipe, le programme intense, la mouture comme vous le dites vous manquent. Nous sommes construits pour ça, et ça vous manque quand ce n’est pas là, donc c’est bien de le retrouver.

PHOTO: IMAGO / Photo de propagande