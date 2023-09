Tim Howard affirme que les entraîneurs de Chelsea étaient partiaux contre Pulisic

L’ancienne star de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Tim Howard, a affirmé que Christian Pulisic n’avait pas eu une chance équitable à Chelsea. Pulisic a récemment quitté les Blues après avoir passé quatre saisons en Premier League. Chelsea avait déjà payé au Borussia Dortmund environ 73 millions de dollars pour le meneur de jeu. Cependant, le club a ensuite vendu l’Américain à l’AC Milan en juillet pour 22 millions de dollars.

Howard a fait état de la partialité de Chelsea alors qu’il était sur le terrain. Hors-jeu avec Taylor Twellman podcast. « Même si les gens veulent dire que le paysage a changé pour les Américains, ce n’est pas le cas », a proclamé Howard.

« Je pense que Christian Pulisic a fait un travail brillant. Lorsqu’il était appelé dans l’équipe de Chelsea, s’il était néerlandais, italien ou autre, il ferait toujours partie de l’équipe. Il ne serait pas le premier à quitter le terrain, il ne serait pas un remplaçant.

Howard dit que Pulisic a bien joué dans des minutes limitées à Chelsea

Pulisic a commencé sa carrière à Chelsea avec une campagne de première année assez réussie. L’Américain a réussi à inscrire 13 buts et passes décisives au total en 25 matches de championnat. Pulisic était titulaire dans 19 de ces 25 matches. Cependant, le temps de jeu de la star de l’USMNT a rapidement commencé à diminuer.

Il a bénéficié d’un temps de jeu total similaire en 2020/21. Cependant, Pulisic a obtenu moins de départs en Premier League. Son total de minutes a ensuite continué de baisser lors de ses deux dernières campagnes avec le club. L’Américain n’a joué que 823 minutes au total en Premier League la saison dernière.

L’implication de Pulisic dans les buts de la ligue avec Chelsea a également chuté. Le meneur de jeu a marqué en moyenne un but ou une passe décisive toutes les 132 minutes en Premier League lors de sa première saison avec le club. Néanmoins, cette statistique est tombée à un but peu impressionnant toutes les 406 minutes lors de sa dernière campagne anglaise.

Matt Turner fait également allusion à un parti pris pendant son séjour à Arsenal

Les commentaires de Howard sont intervenus quelques jours seulement après que l’actuel gardien de l’USMNT, Matt Turner, ait fait des remarques similaires à son sujet. Turner a quitté Arsenal cet été après avoir passé une seule saison en tant que remplaçant d’Aaron Ramsdale.

« Vers la fin de la saison, j’avais l’impression qu’il y avait des matchs auxquels j’aurais pu jouer sans même les renifler », a déclaré Turner. «Je m’entraînais très bien. J’avais l’impression que je faisais tout ce qui était en mon pouvoir pour obtenir des minutes dans l’équipe et cela ne m’arrivait tout simplement pas.

Le déménagement de Turner à Nottingham Forest lui a valu un rôle de départ instantané. Il compte deux victoires en quatre départs, dont une cage inviolée à Stamford Bridge contre Chelsea.

« Je savais que si j’avais attendu encore un an, il aurait probablement été plus difficile pour moi de faire un changement latéral au sein de la Premier League. Je savais donc que le temps pressait à ce moment-là. Si j’avais fait une autre saison sans jouer, j’aurais probablement dû prendre du recul et une fois qu’on en est sorti, c’est difficile de s’y remettre, surtout quand on n’est pas anglais.

Turner a plutôt bien performé avec Nottingham Forest jusqu’à présent cette saison. Cela inclut de garder sa cage inviolée contre Chelsea à Stamford Bridge. Pulisic s’est également bien comporté en Italie. L’Américain a déjà inscrit deux buts en trois matchs de Serie A avec Milan.

PHOTO : IMAGO / Zuma sur le fil