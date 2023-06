Tim Houston dit que «beaucoup, beaucoup de vies sont bouleversées» par les incendies de forêt

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse affirme que les incendies de forêt «historiques» dans la province ont causé «une quantité de dégâts à couper le souffle».

« La météo a favorisé les incendies toute la semaine, pas les pompiers. Nous espérons que cela changera bientôt », a déclaré le premier ministre Tim Houston lors d’une conférence de presse vendredi.

Dans toute la province, il y a 14 incendies de forêt actifs, dont quatre sont hors de contrôle, et les incendies couvrent environ 23 000 hectares de terres vendredi après-midi.

À Shelburne, plus de 5 000 résidents ont été évacués, ce qui représente la moitié de la population de la communauté. Au plus fort des évacuations dans la région d’Halifax, plus de 16 000 personnes ont été forcées de quitter leur domicile.

« C’est historique », a déclaré Scott Tingley, responsable de la protection des forêts au ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables, ajoutant que l’incendie du comté de Shelburne est le plus grand incendie de forêt enregistré dans l’histoire de la province.

« Dans tout ce désespoir, zéro mort, zéro personne disparue, zéro blessé grave. Cela en dit long sur le professionnalisme de nos premiers intervenants qui dirigent l’intervention », a déclaré le premier ministre.

« Aucune vie perdue, mais une quantité de dégâts absolument époustouflante et de très nombreuses vies bouleversées. »

Environ 150 maisons ont été détruites par des incendies dans la municipalité régionale d’Halifax et les responsables de Shelburne estiment qu’environ 50 maisons ont été détruites, bien qu’une évaluation complète des dommages dans la région n’ait pas été effectuée.

Le premier ministre a remercié le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador et l’Ontario vendredi pour avoir fourni de l’équipement et/ou des pompiers pour travailler aux côtés des nombreuses équipes de pompiers de la Nouvelle-Écosse.

« Cela signifie tellement. Le système national des provinces aidant les provinces fonctionne », a déclaré Houston.

De plus, le premier ministre a déclaré que plus de 140 pompiers volontaires de la Nouvelle-Écosse se sont inscrits pour rejoindre les lignes de front et que la province travaille sur le processus de «mobilisation» de ce groupe pour se joindre aux efforts de lutte contre les incendies dans les prochains jours.

Une aide internationale supplémentaire est également en route, avec 60 pompiers du Costa Rica et 35 pompiers de la Nouvelle-Angleterre qui devraient arriver sous peu, a déclaré Houston.

Le premier ministre s’est dit également ravi de voir que le gouvernement fédéral « commence à bouger » pour fournir un soutien à la province.

Le premier ministre a partagé mercredi une longue liste de demandes de soutien au gouvernement fédéral, qui comprend une équipe de pompiers militaires, une variété d’équipements, des hélicoptères pour larguer de l’eau et un partage des coûts de 50% pour les logements modulaires pour ceux qui ont perdu leur maison. au feu.

« Nous avons perdu beaucoup de maisons et nous sommes déjà dans une crise du logement », a déclaré Houston. « Nous savons que le problème est important, nous allons travailler avec nos partenaires municipaux et nous en sortir. »



