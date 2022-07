Tim Hortons parvient à un règlement proposé dans le cadre d’un recours collectif

TORONTO-

Tim Hortons a conclu une proposition de règlement dans plusieurs recours collectifs alléguant que l’application mobile du restaurant violait la vie privée des clients, ce qui verrait le restaurant offrir un café et un beignet gratuits aux utilisateurs concernés.

Le règlement, négocié avec les équipes juridiques impliquées dans les poursuites, nécessite toujours l’approbation du tribunal.

La chaîne de café et de beignets supprimerait également définitivement toutes les informations de géolocalisation qu’elle aurait pu collecter entre le 1er avril 2019 et le 30 septembre 2020, et demanderait aux fournisseurs de services tiers de faire de même.

«Nous pensons que c’est un règlement favorable parce qu’il offre une compensation qui a une vraie valeur», a déclaré Joey Zukran, un avocat du cabinet d’avocats montréalais LPC Avocat Inc., qui a déposé le recours collectif au Québec.

“Les affaires de confidentialité à travers le Canada ne sont jamais garanties de gagner”, a-t-il déclaré. “Ici, nous avons une forme de garantie, une forme de récupération … par opposition à une incertitude qui pourrait durer.”

On ne sait pas combien de clients ont utilisé l’application au cours de la période de 18 mois se terminant le 30 septembre 2020 et seraient éligibles pour recevoir une boisson chaude et une pâtisserie gratuites.

Restaurant Brands International Inc., la société mère de Tim Hortons, a déclaré lors d’une présentation aux investisseurs en mai qu’elle comptait quatre millions d’utilisateurs actifs au cours des trois mois terminés le 31 mars 2022.

“Je pense que les gens qui reçoivent cela penseront que c’est dérisoire, mais les règlements de recours collectifs sont souvent dérisoires pour le consommateur final”, a déclaré David Fraser, avocat spécialisé dans la protection de la vie privée chez McInnes Cooper à Halifax.

Bien que la compensation individuelle puisse sembler peu élevée, il a déclaré que, compte tenu du nombre de personnes potentiellement impliquées, “cela peut être raisonnable dans l’ensemble”.

Pourtant, d’autres peuvent penser qu’il n’est pas assez élevé pour “dissuader de faire d’autres méfaits”, a déclaré Fraser.

“Chaque fois que vous vous installez, il y aura un compromis”, a-t-il déclaré, ajoutant que l’affaire “reflète à quel point les atteintes à la vie privée sont étranges”.

“Si vous avez utilisé cette application et que Tim Hortons a collecté vos informations de localisation sans votre consentement éclairé et adéquat, mais que rien ne s’est passé avec ces informations, vous n’avez en fait pas subi ce qui serait considéré comme un préjudice tangible”, a déclaré Fraser.

“Vous essayez de compenser le sentiment d’écœurement, la chair de poule que quelqu’un pourrait ressentir en sachant que ses informations ont été collectées à son insu ou sans son consentement.”

Le règlement proposé intervient après qu’une enquête menée par des organismes de surveillance de la vie privée fédéraux et provinciaux a révélé que l’application de commande mobile violait la loi en collectant de grandes quantités d’informations de localisation auprès des clients.

Dans un rapport publié le mois dernier, les commissaires à la protection de la vie privée ont déclaré que les personnes qui téléchargeaient l’application Tim Hortons voyaient leurs mouvements suivis et enregistrés toutes les quelques minutes, même lorsque l’application n’était pas ouverte sur leur téléphone.

L’enquête a été lancée après que le journaliste du National Post, James McLeod, a obtenu des données montrant que l’application sur son téléphone avait suivi sa position plus de 2 700 fois en moins de cinq mois.

Dans un communiqué, Tim Hortons s’est dit heureux d’avoir conclu une proposition de règlement dans les quatre recours collectifs déposés au Québec, en Colombie-Britannique et en Ontario.

“Toutes les parties conviennent qu’il s’agit d’un règlement équitable et nous attendons avec impatience la décision de la Cour supérieure du Québec sur la proposition”, a déclaré la société dans un communiqué.

“Nous sommes convaincus qu’en attendant l’approbation du règlement par le tribunal du Québec, les tribunaux de la Colombie-Britannique et de l’Ontario reconnaîtront le règlement.”

La société a déclaré que les allégations soulevées dans les recours collectifs n’avaient pas été prouvées devant les tribunaux et que le règlement n’était pas un aveu d’acte répréhensible.

Tim Hortons a déclaré qu’il enverrait un courriel aux clients vendredi pour les informer du règlement proposé.

Tim Hortons a déclaré que la valeur au détail d’une boisson chaude gratuite est de 6,19 $ tandis que la valeur d’un produit de boulangerie est de 2,39 $, plus taxes, selon des documents judiciaires.

Les clients recevraient un crédit pour les articles avec un coupon ou via l’application Tim Hortons, selon des documents.

Des détails sur la distribution de la boisson chaude et des pâtisseries gratuites seront fournis si le tribunal approuve le règlement, a déclaré Tim Hortons.

Une audience a été fixée devant un tribunal du Québec le 6 septembre pour examiner le règlement proposé.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 28 juillet 2022.