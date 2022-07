Tim Hortons : le règlement proposé soulève des questions sur la confidentialité

Bien qu’une récente proposition de règlement impliquant l’application Tim Hortons ait peut-être sensibilisé le public aux protections de la vie privée, les consommateurs doivent prendre soin d’eux-mêmes, a déclaré un expert en technologie.

Le 29 juillet, Tim Hortons a conclu une proposition de règlement dans le cadre de plusieurs recours collectifs alléguant que l’application mobile du restaurant violait la vie privée des clients.

Cela survient après que les organismes de surveillance de la vie privée fédéraux et provinciaux ont découvert que l’application avait enfreint la loi en collectant de grandes quantités de données de localisation auprès de ses utilisateurs à des fins de publicité ciblée.

“Si vous accumulez des points et que vous obtenez des trucs gratuits, si vous ne payez pas pour ce produit, vous êtes le produit, et c’est exactement ce qui s’est passé ici et ce que d’autres applications ont également été surpris à faire”, tech et L’analyste en cybersécurité Ritesh Kotak a déclaré dimanche à CTV News Channel.

Comme détaillé dans un rapport publié le 1er juin par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, les enquêteurs ont découvert que l’application demandait la permission d’accéder à la géolocalisation d’un appareil, mais induisait en erreur de nombreux utilisateurs en leur faisant croire que les informations ne seraient accessibles que lorsque l’application était en cours d’utilisation. . Au lieu de cela, l’application a suivi les utilisateurs tant que l’appareil était allumé.

Kotak a déclaré que les utilisateurs peuvent désactiver le suivi de la localisation sur leurs appareils et qu’il aime personnellement utiliser différentes adresses e-mail pour différentes applications.

Il a également souligné le projet de loi C-27, une loi qui vise à renforcer la protection de la vie privée des consommateurs. Introduit mi-juin, il fait actuellement son chemin au Parlement.

Mais dans l’état actuel des choses, les utilisateurs sont seuls lorsqu’il s’agit de protéger leur vie privée, a-t-il déclaré.

Tim Hortons prévoit d’offrir un café et un beignet gratuits aux utilisateurs concernés dans le cadre du règlement proposé, bien que l’accord nécessite toujours l’approbation du tribunal.

La société supprimerait également définitivement toutes les informations de géolocalisation qu’elle aurait pu collecter entre le 1er avril 2019 et le 30 septembre 2020, et demanderait aux services tiers de faire de même.

Au total, Tim Hortons a déclaré que la valeur au détail d’une boisson chaude gratuite est de 6,19 $ et de 2,39 $ pour un produit de boulangerie, taxes en sus.

Une audience pour examiner le règlement proposé doit avoir lieu devant un tribunal du Québec le 6 septembre.

“Pensez à combien d’argent Tim Hortons a réellement gagné en étant en mesure de regrouper ces données, puis d’en tirer des informations basées sur le comportement des consommateurs”, a déclaré Kotak.

“Ce genre de prix revient à 8,50 $ pour la personne moyenne et je pense que la plupart d’entre nous seraient d’accord pour dire que cela semble un peu déraisonnable.”



Avec des fichiers de La Presse canadienne