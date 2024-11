Tim ‘Herb’ Alexander parle de sa décision de quitter Primus

L’ancien batteur de Primus, Tim ‘Herb’ Alexander, a donné une explication écrite détaillée de sa décision de quitter brusquement le groupe le mois dernier.

Primus a annoncé en octobre qu’Alexander, 59 ans, avait quitté le groupe par courrier électronique, affirmant qu’il avait « perdu sa passion pour le jeu ». L’équipe dirigée par Les Claypool s’est engagée à continuer et à trouver un remplaçant.

Aujourd’hui, Alexander a eu son mot à dire via une déclaration détaillée à Pierre roulante revue.

Il dit qu’il « était dans une situation sombre émotionnellement » et que « ma famille lui manquait désespérément pendant sa tournée et qu’il se sentait très seul ».

Il ajoute : « Au cours des derniers mois, j’ai vécu une période de guérison profonde et de rééducation mentale intensive, apprenant à affronter les luttes que je menais depuis des années. Dans cette période de solitude, j’ai commencé à voir avec de nouvelles choses. Clarté sur ce qui ne me sert plus, sur les personnes et les situations qui ne soutiennent pas mon bien-être, et sur les aspects de ma vie que je dois abandonner pour trouver la paix et la stabilité. »

Alexander a subi une opération à cœur ouvert en 2014 après avoir subi une crise cardiaque, mais a finalement récupéré et est retourné à Primus.

Dans sa dernière déclaration, il dit qu’il ressent encore l’impact de l’opération.

« Lorsque j’ai rejoint Primus, j’avais 24 ans », dit-il. « J’ai presque 60 ans maintenant et je ne suis pas seulement batteur, mais aussi mari et père. Être batteur pendant près de quatre décennies a eu des conséquences néfastes sur mon corps. Comme je l’ai dit précédemment, mon corps me fait mal. Mes mains me font mal. Mon J’ai mal au dos. Il y a dix ans, j’ai subi une opération à cœur ouvert et j’en subis encore les conséquences.

« Pendant tant d’années de ma vie, j’ai dormi, respiré et vécu la musique, en lui donnant tout ce que j’avais – et souvent au détriment de ma santé physique et mentale. Jouer de la batterie est un métier ardu – et associé aux tournées et à la performance. peut être épuisant à tous les niveaux.

« Mais j’aime jouer de la batterie et je l’aimerai toujours. Tout comme j’aurai toujours autant d’amour et d’appréciation pour nos fans, la musique que nous avons créée, les endroits où nous sommes allés et tout ce que j’ai appris en cours de route.

« Ma décision de quitter le groupe était ancrée dans un besoin profond de donner la priorité à ma santé mentale et physique. Je veux donner à ma famille la présence et l’énergie qu’elle mérite et prendre soin de moi d’une manière qui me permette de m’épanouir. »

Annonçant le départ d’Alexandre, Primus a déclaré : « En ce qui concerne le futur Primus, le groupe a hâte de se produire en République Dominicaine avec Tool et d’autres.

« Danny Carey a une fois de plus gracieusement proposé d’occuper le trône du tambour. Pour Sessanta, Primus prévoit de rechercher le plus grand batteur du monde. »