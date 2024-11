TIM « HERB » ALEXANDER explique sa décision de quitter PRIMUS

Tim « Herb » Alexandre récemment parti Primus par e-mail, ce que le groupe a décrit comme un « choc ». Primus s’est engagé à continuer avec une poignée de batteurs pour leurs concerts immédiats et recherchera leur prochain batteur avant de prendre la route en 2025. Alexandre a maintenant publié une déclaration à Pierre roulanteexpliquant qu’il a arrêté Primus en grande partie à cause de la fatigue et des courbatures après avoir joué. AlexandreLa déclaration complète de peut être trouvée ci-dessous.

« Je sais qu’il y a beaucoup de questions sur les raisons pour lesquelles j’ai arrêté Primus et je pense qu’il est important de partager mon histoire – pour moi ainsi que pour nos fans. S’éloigner de Primus a été l’une des décisions les plus difficiles de ma vie, mais en fin de compte, il s’agissait d’amour – pour moi-même, ma famille et la vie que je veux créer pour l’avenir. J’ai choisi un chemin d’amour.

« En ce qui concerne ce que j’ai dit au groupe à propos de ‘la perte de ma passion pour le jeu’, je l’ai dit. Mais j’ai aussi dit : ‘Toutes ces tournées m’ont laissé un sentiment de vide. Mon corps me fait constamment mal.’ Ce contexte est important. Je leur ai aussi dit qu’ils méritaient quelqu’un qui voulait être là et je le pensais vraiment, je suppose qu’il n’y a jamais de moment idéal pour quitter quelque chose dont vous avez fait partie. Les groupes ont leur propre fonctionnement interne et forment une relation. Parfois, cela ne semble pas équilibré, et parfois cela ne fonctionne pas.

« Au cours des derniers mois, j’ai vécu une période de guérison profonde et de rééducation mentale intensive, apprenant à affronter les luttes que je menais depuis des années. Dans cette période de solitude, j’ai commencé à voir avec une nouvelle clarté ce qu’il n’y avait pas. ne me sert plus, les personnes et les situations qui ne soutiennent pas mon bien-être, et les parties de ma vie que je dois abandonner pour trouver la paix et la stabilité.

« Quand j’ai rejoint pour la première fois Primusj’avais 24 ans. J’ai presque 60 ans maintenant et je ne suis pas seulement batteur, mais aussi mari et père. Être batteur pendant près de quatre décennies a eu des conséquences néfastes sur mon corps. Comme je l’ai dit précédemment, mon corps me fait mal. J’ai mal aux mains. Mon dos me fait mal. Il y a dix ans, j’ai subi une opération à cœur ouvert et je suis encore aux prises avec les conséquences.

« Pendant tant d’années de ma vie, j’ai dormi, respiré et vécu la musique, en lui donnant tout ce que j’avais – et souvent au détriment de ma santé physique et mentale. Jouer de la batterie est un métier ardu – et associé aux tournées et à la performance. peut être épuisant à tous les niveaux. Mais j’aime jouer de la batterie et je l’aimerai toujours, tout comme j’aurai toujours autant d’amour et d’appréciation pour nos fans, la musique que nous avons créée, les endroits où nous sommes allés et tout ce que j’ai appris en cours de route.

« Quand nous étions jeunes musiciens, le monde était différent de celui d’aujourd’hui. On ne se concentrait pas sur la façon dont cette vie nous affectait – on n’en parlait tout simplement pas – et je pense que nous avons perdu beaucoup de choses incroyables. musiciens au fil des années à cause de cela, je ne ressens plus le besoin de cacher le fait que l’année dernière, je n’étais pas heureux et que j’étais dans une situation émotionnelle sombre. Ma famille me manquait désespérément pendant ma tournée et je me sentais très seul.

« Ma décision de quitter le groupe était enracinée dans un besoin profond de donner la priorité à ma santé mentale et physique. Je veux donner à ma famille la présence et l’énergie qu’elle mérite et prendre soin de moi d’une manière qui me permette de m’épanouir.

« Je considère ce prochain chapitre comme un nouveau départ positif qui peut, je l’espère, inspirer les autres à parler et à vivre leurs propres vérités, même lorsque c’est difficile. Je souhaite au groupe un succès continu ; et aux fans qui m’ont soutenu, je tiens à remercier vous pour votre compassion et vos paroles de gentillesse. Votre soutien a été une source de force pour moi, et pendant que je clôture ce chapitre, je suis ravi d’explorer une nouvelle voie à suivre, fondée sur l’amour, le respect et la santé. «