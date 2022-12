Tim Draper prédit que le bitcoin atteindra 250 000 $ malgré l’effondrement de FTX

Ben McShane | Fichier sportif via Getty Images

Le capital-risqueur Tim Draper pense bitcoins atteindra 250 000 $ la pièce d’ici le milieu de 2023, même après une année meurtrière pour la crypto-monnaie marquée par des échecs de l’industrie et des prix en baisse.

Draper avait précédemment prédit que le bitcoin dépasserait les 250 000 dollars d’ici la fin de 2022, mais début novembre, lors de la conférence technologique Web Summit à Lisbonne, il a déclaré qu’il faudrait jusqu’en juin 2023 pour que cela se concrétise.

Il a réaffirmé cette position samedi lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de son appel de prix suite à l’effondrement de FTX.

“J’ai prolongé ma prédiction de six mois. 250 000 $ est toujours mon chiffre”, a déclaré Draper à CNBC par e-mail.

Le bitcoin devrait gagner près de 1 400 % de son prix actuel d’environ 17 000 dollars pour que la prédiction de Draper se réalise. La crypto-monnaie a plongé de plus de 60% depuis le début de l’année.

Les monnaies numériques sont dans le marasme, car le resserrement de la politique monétaire de la Fed et une réaction en chaîne de faillites dans de grandes entreprises du secteur, notamment Terra, Celsius et FTX, ont exercé une pression intense sur les prix.

La disparition de FTX a également aggravé une crise de liquidité déjà grave dans l’industrie. L’échange de crypto Gemini et le prêteur Genesis font partie des entreprises qui seraient touchées par les retombées de l’insolvabilité de FTX.

La semaine dernière, l’investisseur vétéran Mark Mobius a déclaré à CNBC que le bitcoin pourrait chuter à 10 000 dollars l’année prochaine, une chute de plus de 40 % par rapport aux prix actuels. Le co-fondateur de Mobius Capital Partners a correctement qualifié la baisse à 20 000 $ cette année.

Néanmoins, Draper est convaincu que le bitcoin, la plus grande crypto-monnaie du monde, devrait augmenter au cours de la nouvelle année.

“Je m’attends à un vol vers une crypto de qualité et décentralisée comme le bitcoin, et à ce que certaines des pièces les plus faibles deviennent des reliques”, a-t-il déclaré à CNBC.