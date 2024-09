Tim Davie, directeur général de la BBC, parle de la participation d’Edwards à la RTS 2024 de Londres

La BBC, le radiodiffuseur public britannique, a été touchée par les crimes de Huw Edwards, a déclaré mardi son directeur général Tim Davie lors d’une grande conférence sectorielle à Londres. « Une affaire comme celle-ci a un impact sur notre réputation », a-t-il déclaré, tout en soulignant que les répercussions sur le géant de la télévision n’étaient pas encore claires. Mais il a également fait valoir : « On peut maintenir la confiance en faisant ce qu’il faut. »

Lors d’un discours prononcé lors de la convention londonienne de la Royal Television Society (RTS), il a évoqué la peine de six mois de prison avec sursis prononcée lundi contre Huw Edwards, ancien présentateur de BBC News, après avoir plaidé coupable d’avoir produit des images indécentes d’enfants. L’homme de 63 ans a déclaré qu’il était « profondément désolé » pour ces images « répugnantes » avant d’être condamné.

Edwards pourrait-il revenir à la BBC ? « Je ne vois pas cela se produire », a déclaré Davie. « Cet homme vient d’être reconnu coupable de crimes effroyables. »

Qu’en est-il de l’impact sur les archives ? Les anciens programmes mettant en scène l’ancien présentateur seront-ils interdits ou verrouillés ? « Je ne dirais jamais jamais », a déclaré Davie, indiquant une approche au cas par cas plutôt qu’une interdiction générale de l’utilisation des images d’archives d’Edwards.

Le patron de la BBC a également déclaré que « nous avons eu du mal à accepter » la décision de continuer à payer l’ancien présentateur, avec d’autres personnes, qualifiant cette décision de « très difficile ». Mais la décision de continuer à le payer jusqu’à ce qu’il soit inculpé, ce qui, selon le patron de la BBC, était la bonne façon de procéder, a été prise « de bonne foi », a-t-il déclaré. Cependant, la BBC examinera ce qu’elle aurait pu faire différemment, comme peut-être mettre le salaire d’Edwards dans un pot séparé et le conserver là jusqu’à ce qu’une décision juridique soit prise, a déclaré le patron de la BBC.

Mardi, Davie a également déclaré que la BBC avait demandé à Edwards de restituer les 200 000 livres (265 000 dollars) qu’il avait perçues en guise de salaire après son arrestation. « Nous sommes tout simplement choqués », a déclaré Davie à propos du côté émotionnel de l’affaire, et les gens de la BBC se sentent « profondément déçus ».

Il a conclu que l’industrie des médias est toujours un endroit où certaines personnes sont créativement brillantes mais dont le comportement est inapproprié. Une évaluation de la culture de travail à la BBC, qui doit encore être approuvée, devrait être lancée dans un avenir proche, selon Davie. Et il a partagé qu’il s’attend à une évaluation de l’émission de danse de célébrités bien-aimée Venez danser à la rigueursuite à des plaintes concernant le comportement de deux anciens professionnels et au lancement de nouvelles mesures de bien-être sur le plateau, qui doivent être conclues prochainement.

Fin mars, en décrivant ses priorités, Davie a déclaré que la BBC avait besoin de davantage de partenariats avec les géants des médias, du divertissement et de la technologie, comme celui avec Walt Disney Co. pour une série à succès de science-fiction. Docteur Whoet de changer encore davantage la façon dont elle mène ses activités dans un monde concurrentiel et polarisé. Il a décrit les trois rôles et objectifs essentiels de la BBC comme suit : « rechercher la vérité sans arrière-pensée, soutenir la narration britannique et rassembler les gens ». L’utilisation proactive, mais réfléchie, de l’IA et des « algorithmes éthiques » fait également partie de ses projets pour le diffuseur.