Tim Cook visite les magasins Apple Brompton Road et Apple Regent Street à Londres, en Angleterre

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a rencontré les employés de l’Apple Store dans les locaux du fabricant d’iPhone sur Brompton Road et Regent Street à Londres, en Angleterre, poursuivant la visite de Cook dans la capitale britannique. après avoir annoncé aujourd’hui un partenariat avec le plus grand centre artistique du pays, le Southbank Centre, pour étendre l’initiative d’équité raciale et de justice d’Apple.

Apple Brompton Road a ouvert ses portes en juilletla visite d’aujourd’hui étant considérée comme la première de Cook dans le magasin phare de Knightsbridge, à Londres, l’un des quartiers commerçants les plus luxueux de la ville.

“C’était formidable de passer du temps avec les membres de notre équipe à Apple Brompton Road et Regent Street aujourd’hui. Leur attention et leur soutien envers nos clients me font toujours sourire !”, a déclaré Cook sur Twitter, partageant des photos avec les employés du magasin.

Dimanche, Cook a été aperçu à Londres à Apple Covent Gardenoù il a été vu en train de prendre des photos avec le personnel en tant que Deirdre O’Brien, responsable de Retail + People d’Apple, a également été vu à Apple White City.

