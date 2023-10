Tim Cook vend pour 41,5 millions de dollars d’actions Apple et continue d’en détenir pour 585 millions de dollars

Tim Cook aurait vendu pour 41,5 millions de dollars d’actions Apple, marquant sa première vente d’actions depuis 2021, vendant 511 000 actions du fabricant d’iPhone pour ramener sa participation totale en actions à 3,3 millions, d’une valeur de 585 millions de dollars.

Comme indiqué dans un dépôt Selon la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Cook a réalisé sa plus grosse vente d’actions depuis plus de deux ans. Cook a vendu environ 241 000 actions, selon un dossier déposé mardi auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, et environ 270 000 autres actions ont été retenues à des fins fiscales.

Tim Cook a pris les rênes du PDG d’Apple en 2011, la société lui attribuant des actions dans le cadre de sa rémunération lucrative.

Plus tôt cette année, Cook a demandé une réduction de salaire d’environ 50 millions de dollars par rapport à l’année précédente. Les changements verront le salaire de base de Cook de 3 millions de dollars en espèces rester le même qu’en 2022, ainsi que son incitatif annuel en espèces de 6 millions de dollars restant inchangé. Cependant, la valeur des actions de Cook passera de 75 millions de dollars en 2022 à 40 millions de dollars cette année.