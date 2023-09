Tim Cook utilise l’iPhone 15 Pro en titane naturel

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a révélé sa couleur préférée pour l’iPhone 15 Pro, affirmant qu’il utilise l’iPhone 15 Pro Natural Titanium, affirmant que « c’était une décision difficile » de choisir une couleur parmi les quatre finitions disponibles pour la nouvelle série d’iPhone 15 Pro.

Dans une récente interviewCook a déclaré que Natural Titanium – une nouvelle finition exclusive à l’iPhone 15 Pro et à l’iPhone 15 Pro Max – est sa couleur de choix, surprenant les adeptes qui pensaient que Cook serait davantage un amoureux de la finition traditionnelle Black Titanium.

Disponibles en quatre finitions, dont Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium et Natural Titanium, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max de 6,1 pouces et 6,7 pouces sont dotés d’un tout nouveau bouton d’action personnalisable et d’un système de caméra principale de 48 MP plus avancé. , un nouveau téléobjectif 5x exclusif à l’iPhone 15 Pro Max, une conception en titane solide et légère, USB-C, et bien plus encore.

Cook a déjà été vu en train d’utiliser un iPhone X blanc.