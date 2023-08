Tim Cook utilise Apple Vision Pro quotidiennement

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré qu’il utilisait quotidiennement Apple Vision Pro, le tout nouveau casque de réalité mixte du fabricant d’iPhone, affirmant que tous ceux qui ont suivi les démos, qu’ils soient membres de la presse, développeurs ou analystes, ont été « époustouflé ».

S’adressant aux analystes jeudi après Apple a signalé ses résultats fiscaux du troisième trimestre 2023Cook a déclaré: « Nous sommes très enthousiastes à propos de Vision Pro », déclarant « Nous sommes impatients de l’expédier au début de l’année prochaine. »

Le nouveau casque de réalité mixte Vision Pro d’Apple associe le contenu numérique au monde physique via une interface utilisateur entièrement tridimensionnelle contrôlée par les yeux, les mains et la voix de l’utilisateur.

Le nouveau casque de réalité mixte Apple Vision Pro, qui ne sera disponible qu’aux États-Unis lors de son lancement, sortira en 2024, Apple déclarant que l’appareil arrivera dans plus de pays et de régions plus tard l’année prochaine.

Construit sur la base de macOS, iOS et iPadOS, visionOS est un nouveau système d’exploitation qui offre des expériences spatiales pour le casque Apple Vision Pro. visionOS propose une nouvelle interface tridimensionnelle qui donne au contenu numérique une apparence et une sensation présentes dans le monde physique de l’utilisateur.